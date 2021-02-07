恢復總統每周演講！拜登致電鼓勵失業婦 不忘宣導紓困

拜登總統恢復周末與民眾交流的慣例。他在6日為因為疫情失去工作的加州蜜雪兒．沃爾科特，加油打氣。(取自推特)

白宮 於6日釋出拜登 與一位加州失業婦女通話的影片，該名婦女因為疫情 而失去工作，拜登在通話中鼓勵她，白宮表示這樣的談話能夠讓新任總統與一般民眾有更多交流。

這段長約兩分半鐘的影片通話對象是來自加州羅斯維爾(Roseville)的蜜雪兒．沃爾科特(Michele Voelkert)，她在去年7月失去工作，隨後沃爾科特寫信給拜登，拜登讀完信後決定打給她，她告訴拜登疫情期間要找工作真的非常困難。

拜登告訴沃爾科特，他的父親過去曾說工作就與薪水一樣，關係到尊嚴與尊重；拜登向沃爾科特說明他的1.9兆美元疫情紓困案，該計畫打算發給國民每人1400元，針對個人及小型企業提供經濟援助，另外也將撥款補助疫苗的分發工作。

拜登表示：「一直以來我都說了，要保持商業開放、發展及興盛，同時又不處理疫情是不切實際的。」

當地的「沙加緬度蜜蜂報」在該通話結束後聯絡沃爾科特，她表示：「這是一生難得的機會。」

白宮表示，疫情很大程度上限制拜登的行動，因此這場對談是拜登能直接與人民接觸的好機會，拜登周末回老家德拉瓦州威明頓與家人相聚。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「以這樣的形式聽到總統談話，是這個國家歷史悠久的傳統。」她提到羅斯福總統的爐邊談話(fireside chats)及雷根總統每周例行的廣播演說。如今這樣的廣播形式已演變為在線上瀏覽影片，而此慣例在前總統川普執政時期停滯。

莎奇表示，未來拜登的每周演講將以不同的形式呈現。