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副總統8年都沒搭過 拜登睽違20年再登空軍一號

編譯徐薏茹／綜合6日電
拜登5日搭乘空軍一號飛回老家德拉瓦州度過周末，是他睽違20多年，首度登上總統專機。 (美聯社)
拜登5日搭乘空軍一號飛回老家德拉瓦州度過周末，是他睽違20多年，首度登上總統專機。 (美聯社)

拜登作為歐巴馬執政時期的副總統，對於白宮設施自然不陌生，但也有例外，拜登5日搭乘空軍一號(Air Force One)總統專機飛回老家德拉瓦州度過周末，是他睽違20多年，首度登上總統專機。

拜登過去雖然身為副總統，但基於安全考量，總統與副總統從不搭乘同一架飛機，副總統專用的空軍二號(Air Force Two)機身較為狹小。

根據知情人士回憶，拜登上一次搭乘空軍一號為2000年，當時拜登為柯林頓總統的代表團成員，有趣的是，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden) 2015年曾隨歐巴馬搭乘空軍一號，比起拜登上次搭乘的時間還近。

拜登告訴隨行的記者：「這架飛機很棒，這和我當副總統時的飛機是同一架，只是更棒。」

搭乘空軍一號對各屆總統來說是難忘的體驗，就連擁有私人飛機的前總統川普也印象深刻；2018年川普曾稱空軍一號就像是會移動的白宮，該專機配有20部電視，川普曾打算要翻新空軍一號，但並未實行。

歐巴馬第一次搭乘空軍一號時也為它著迷，與川普相同，當時歐巴馬也向隨行記者秀出繡有自己名字的夾克。

白宮官員並未說明拜登何時進行首度國內訪問，但由於疫情影響，典型的總統訪問行程仍未決定，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)上個月說：「當然，他(拜登)更想要登上飛機飛往國內各地，但那並不是我們現在的計畫。」有些高級官員則堅持拜登並未被限制，而且很快就能進行國內訪問，並且指出拜登已有兩次安全地訪問喬治亞州的經驗。

總統訪問行程雖然既昂貴又耗時，但卻是總統的必要工作，前柯林頓政府官員表示總統與人民接觸交流至關重要，並指出拜登在本月份發表國情咨文後應該出訪。

總統歷史學者貝克羅斯(Michael Beschloss)認為，基於目前嚴峻的疫情，拜登多待在華府才是上策。貝斯克羅斯說：「在甘迺迪的暗殺事件後，這個國家就很躁動不安，新任總統詹森當時有段時間承諾不出國訪問。」

他表示雖然拜登的情況與當時不同，但在疫情期間，比起四處訪問視察，總統待在華府處理國家事務讓人要安心得多。

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