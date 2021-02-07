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推15元時薪被紓困案排除 拜登承諾再提獨立加薪法案

編譯林育正／綜合6日電
拜登總統受訪時表示，將另外成案提出調高聯邦最低15元時薪標準。圖為麥當勞正在遞送外賣。(美聯社)
拜登總統受訪時表示，將另外成案提出調高聯邦最低15元時薪標準。圖為麥當勞正在遞送外賣。(美聯社)

拜登總統希望在1兆9000億元的紓困法案中，同時將最新時薪提高至15元，不過未能成功；但他表示仍將繼續推動獨立的加薪法案，保障勞工生活品質。

「我猜測這不會包含在紓困法案中。」拜登坦言說道。

拜登在原紓困法案中，規畫在2025年全美最低時薪增加至15元；參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)，則希望透過調解程序，使紓困案能在沒有共和黨支持的狀況下順利闖關。

不過對於提高基本薪資，桑德斯與盟友擔憂，屆時恐怕影響低收入戶收到的聯邦補助，同時可徵稅的收入也增加。

雖然預算案於已逾5日在參院通過，但目前仍將商討15元的基本薪資是否符合調解標準。即便通過，仍可能遭到持反對意見的民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)等人反對。

共和黨也認為，在紓困案中將基本時薪加至15元，將給已遭受新冠肺炎疫情衝擊的企業造成龐大負擔。

目前拜登也表示增加時薪可能無法跟紓困案一起通過，但他矢言未來將優先藉由通過獨立法案提高時薪。他表示：「身為美國總統，我準備要進行另一項協商，來提供基本時薪。沒有人應該一週工作40個小時，但領著貧窮水準的報酬。如果時薪不到15元，代表是貧窮的水準。」

紓困案方面，民主黨已透過調解的方式通過，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)5日表示，眾院預計在兩周內通過。紓困案包括每人1400元的補助，一周400元的失業救濟持續至9月；州、地方和部落政府將獲得3500億補助，200億用於疫苗接種，500億用於新冠肺炎檢測。

此外紓困案可能還將包括幼稚園、中小學合高等教育的1700億補助和300億的房租與水電補助。

拜登總統受訪時表示，將另外成案提出調高聯邦最低15元時薪標準。(Getty Im...
拜登總統受訪時表示，將另外成案提出調高聯邦最低15元時薪標準。(Getty Images)

紓困 拜登 眾院

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