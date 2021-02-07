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有的聚集邊境…無證客疫情下獲釋 拜登出現首次移民危機

記者胡玉立／綜合報導
上月16日數以千計的宏都拉斯移民的車隊進入鄰國瓜地馬拉，以美國為目標。(Getty Images)
上月16日數以千計的宏都拉斯移民的車隊進入鄰國瓜地馬拉，以美國為目標。(Getty Images)

拜登總統任內的第一次移民危機已經開始；近幾周來，成千上萬家庭湧向美墨邊境，激增人群抱持著美國政府對移民比較友善的預期心理，外加墨西哥方面政策改變，讓美國更難驅逐某些移民。美國於疫情期間接納移民的能力和意願，正大受考驗。

最近幾天，川普政府時期一越境就會被拘留的邊境政策已然驟轉，有上千人被釋入美國；為預防新冠病毒傳播，聖地牙哥衛生當局已在市中心旅館安置了數百名抵境移民，他們將隔離十天之後，獲准與在美國的親友相聚；德州邊境巡邏隊則允許獲釋者直接登上巴士前往其他目的地。

但也有更多人聚集在墨西哥一側，沿邊界工作的律師和援助組織稱，每天都有新家庭在墨西哥邊境城鎮聚集，睡在街上、橋下和乾溝渠裡；與加州南部加西哥市(Calexico)接壤的墨西加(Mexicali)城，可看到有人試圖拉開邊境圍欄；與德州僅一橋相隔的墨西哥馬塔摩洛斯(Matamoros)移民營地，過去幾周累積達千人。

聖地牙哥猶太家庭服務處(Jewish Family Service )移民服務資深總監克拉克(Kate Clark)表示，「尋求庇護者的到來大大增加，我們知道人數只會劇增。」

允許大量移民在疫情期間湧入國內，勢必招致公眾強烈反感，移民重新湧入也將讓已積壓大量庇護案件的移民法院帶來更多壓力；支持更嚴格移民政策的人說，申請庇護不成的移民必然會轉為地下化，選擇非法滯美，增加美國既有大約1000萬無證移民人口。

無黨派智庫移民研究中心(Center for Migration Studies)執行主任柯文(Donald Kerwin)指出，天災人禍等「多重危機」迫使中美洲地民眾背井離鄉、朝美國移動，「可以預見的是，在這方面拜登政府幾乎毫無蜜月期可言。」

凱文說，「拜登政府承諾將協助改善中美洲諸國生活條件，值得讚揚，但這將是非常漫長的過程；與此同時，人們仍被迫逃亡。」

前總統川普因不滿過去的「抓了就放」政策，在2019年要求申請庇護者必須在墨西哥等到申請案確定為止。去年3月，川普政府另援引緊急衛生法，在疫情期間有效封鎖邊界，只有美國公民和合法居民例外，試圖越境者被立即驅逐回墨西哥。拜登上任後，已於2日簽署三道與移民有關的行政命令，推翻前總統川普任內限縮移民的強硬規定。

大批中南美洲移民近日湧向墨西哥，試圖非法入境美國，嚴重考驗拜登新政府的移民政策。...
大批中南美洲移民近日湧向墨西哥，試圖非法入境美國，嚴重考驗拜登新政府的移民政策。圖為拜登總統上周在白宮簽署多項放寬移民法規的行政令。右為主管移民事務的國土安全部長梅奧卡斯。(美聯社)

移民 美國公民 墨西哥

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