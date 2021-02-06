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援助案到期 美國半年增加800萬窮人

編譯郭宣含／綜合5日電
由於紓困福利陸續到期，過去半年美國窮人增加800萬；圖為華府的食物銀行5日向貧困居民派發蔬果。(歐新社)
由於紓困福利陸續到期，過去半年美國窮人增加800萬；圖為華府的食物銀行5日向貧困居民派發蔬果。(歐新社)

芝加哥大學和聖母大學(University of Notre Dame)日前公布一份新研究指出，隨著新冠疫情初期推出的社會安全措施到期，美國逾800萬人在過去六個月陷入貧窮困境。

兩間大學的經濟學者在該報告中發現，美國貧窮率在6月至9月間提高2.4個百分點，從9.3%升至11.8%；另外還有810萬人如今經濟狀況落入貧窮線。

截至去年3月底，國會通過2.2兆元的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)以緩解新冠疫情帶來的經濟衝擊；該紓困案包括暫時擴大每周失業補助至600元，並發放一次性1200元的紓困支票給多數成年人。

不過聯邦政府去年夏季停發這筆補助，雖然前總統川普延長失業補助一個月，不過國會議員直到去年12月底才通過美國史上規模第二大的9000億元的紓困案。

該紓困案包括第二次直接發放600元給多數成人，延長失業補助至3月中；拜登總統也推出新一輪緊急救助案，將發放1400元給多數美國人，並將每周400元的失業補助延長到9月底。

該研究指出：「最近整體貧窮率上升，考慮到目前有疫情失業補助，以及目前每周領取600元失業補助者只領到去年7月底，新的小額失業補助(每周300元)即將於3月中到期，令人擔心未來貧窮率恐再攀升。」

根據該研究，這種情況在少數族裔間尤其明顯，非裔自6月以來貧窮率提高5.4%，高中教育以下者的貧窮率也從6月17%增加至12月22.5%。

過去五個月，每周平均約有80萬人申請失業補助，幾乎是新冠疫情前的四倍水準，不過仍遠低於去年3月首度宣布居家避疫令時的高峰，當時每周有近700萬人申請失業補助。近7000萬名美國人或40%美國勞工在疫情期間申請失業補助。

美國 疫情 紓困

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