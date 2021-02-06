高薪者優先發H-1B延後生效 年底前仍按舊制抽籤發簽證

國土安全部宣布暫緩實施前總統川普推出的依照薪水多寡發放H-1B簽證的做法，今年仍採隨機抽籤的方式；圖為西雅圖的亞馬遜總部，IT部門有大量外籍勞工。(美聯社)

前總統川普任內宣布取消高技能勞工 H-1B工作簽證 抽籤，改採高薪者優先的核發標準，實施細節於今年1月間敲定，原訂3月9日開始實施，但拜登政府的公民及移民服務局(USCIS)4日宣布，把此案的生效日期延後，今年12月31日前仍按舊機制隨機抽籤，對需要外國專業勞工的美國 雇主來說，可以暫時鬆一口氣。

美國每年核發約8萬5000個H-1B簽證名額，包括科技、工程、醫學等領域，有效期三年，到期可申請更新；目前美國國內約有60萬名H-1B工作簽證持有人，大多來自中國和印度。

●好消息! 需專業勞工企業鬆口氣

川普政府公布的新規，以薪水高低來決定抽籤順序，薪資收入分為四個等級，一級最低，四級最高，被列為第四級的申請人將獲優先考慮；若有剩餘名額則依次輪到第三、二、一級申請者，直至8萬5000個名額填滿；新規旨在在保障美國勞工就業和美國的經濟競爭力。

川普政府認為，原本的H-1B簽證機制被不少雇主濫用，導致美國企業無法引入最佳的勞動力，近年來美國勞工的許多機會也被低薪資的外籍勞工搶占，而修改後的新規可激勵雇主提供更高薪、要求高技術的職位，滿足美國企業的人員需求，並提升國際競爭力。

國土安全部(DHS)表示，延遲新規生效日期是為避免任何技術問題，排查系統變更後的漏洞，給相關部門及官員更充裕的過渡和調整時間，測試、完善新的抽籤機制，並培訓移民官員，也確保公眾屆時能更好的適應新規。

●簽證難! 2019年逾15%申請者沒能過關

對於川普政府也縮限工作簽證，USCIS統計，2019年有15.1%申請人被打回票；相較之下，2016年則只有6.1%申請人沒能過關。

川普政府的規定遭到企業團體及移民權益倡議人士同聲譴責；H-1B規定延後，對今年需要外國專業人士的企業來說，堪稱正面消息。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)政策主任巴塞利斯(Jon Baselice)去年在國安部宣布新規後表示，新規定將讓許多企業的運作突然被打斷，因為無法聘得優秀人才，企業將變得無法成長，無法創造更多就業機會。