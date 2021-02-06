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拜登最大挑戰 要讓1000萬失業者有工作

記者胡玉立／綜合報導
美國長期失業人口逼近經濟大蕭條時期的歷史紀錄；圖為5日的紐約市曼哈頓街頭，人們在為生活奔波。(Getty Images)
美國長期失業人口逼近經濟大蕭條時期的歷史紀錄；圖為5日的紐約市曼哈頓街頭，人們在為生活奔波。(Getty Images)

勞工部5日報告顯示，1月新增4萬9000個就業機會，但整體勞動力市場增長停滯不前，無法彌補疫情造成的巨大缺口；拜登總統5日為此呼籲提供更多財政支援，以應對疫情造成的最大經濟挑戰：讓1000萬名失業國人恢復工作；拜登在白宮表示，「以這樣的速度要完全恢復就業，還需要10年的時間。」

疫情高峰期失去的2200萬個工作中，約有一半已復原，但仍有1000萬份工作未補，且多半都是女性和少數族裔擔任的低薪工作。

白宮經濟顧問委員會顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)在白宮記者會指出，長期失業率上升，疫情對女性和有色人種勞工影響極大，須儘快採取行動，「今天的就業報告再次提醒我們，疫情經濟下跌幅度比大蕭條時期更深，需要進一步紓困。」

勞工部就業報告顯示，疫情下，經濟最困難的群體是少數族裔。受影響最嚴重的低薪失業工作如服務生、調酒師、廚師和管家，大部分是非裔、西班牙裔和亞裔；1月整體失業率降至6.3％，其中存在巨大種族差異；逾9％非裔工人失業，白人工人失業者不到6％。

女性就業也大幅受挫。疫情前因經濟創紀錄增長，女性出來工作或找工作比例上升，但疫情下，這些成就均被翻轉；學校和托兒所關門，在職母親支援體系更加薄弱。

勞工部數據顯示，疫情期間約250萬女性退出勞動力大軍，男性則為180萬人。

若從行業別來看，依靠旅遊業或需待在室內的企業，反彈速度最慢。許多在廚房工作、調酒或打掃旅館房間的人仍然失業；1月休旅接待業就業率，比2020年2月疫情前水平下降23％，比任何行業都多。

經濟學家預計，在新冠疫苗廣泛分發後，許多工作將重返市場，消費者在餐館酒吧和其他娛樂場所消費會更自在。但尚不清楚就業是否會完全回到過去水平。

若以各州情況來看，愛達荷、猶他和堪薩斯州在去年12月已完全恢復到疫情前的就業水平，但紐約州及依賴旅遊業的內華達和夏威夷州情況卻更嚴峻。

疫情 就業 勞工部

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