蓋亞那設台辦？24小時大翻轉…協議終止 台批北京打壓

台外交部發言人歐江安持蓋亞那地圖說明。(美聯社)

中華民國外交部4日宣布在蓋亞那 設立台灣 辦公室，美國國務院也立即附和稱許這項進展，未料不到24小時，蓋亞那外交部就宣布，持續信守「一個中國 」政策，並維持與中國的外交關係，這項協議因「溝通不良」，已即刻終止；台灣政府對此突來翻轉，譴責中國打壓，指中國此舉「凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民距離更疏遠。」

蓋亞那外交部的聲明表示，蓋亞那政府注意到有關蓋亞那台灣辦公室的各種媒體報導，蓋亞那政府希望澄清，「蓋亞那將持續堅守『一中』政策，與中華人民共和國的外交關係依舊完好無損。」

蓋亞那稱溝通不良 台深表遺憾

蓋亞那外交部表示，蓋亞那政府並未與台灣建立任何外交關係，基於對所簽署協議的溝通不良（miscommunication），這紙協議即起終止。

美聯社3日報導引述蓋亞那總統阿里 (Irfaan Ali)說法表示，蓋亞那十分重視與中國的關係，將百分之百維持這項政策；蓋亞那當局表示，這項設置不會導向與台灣全面的外交關係。

針對此最新進展，記者詢問美國國務院，至今尚未取得回應。

台灣方面有總統府與外交部回應，均抨擊中國政府施壓，導致蓋亞那片面宣布終止設處協定，經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，對此深表遺憾。

台外交部表示，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間，與台灣人民參與國際事務，表達最強烈的不滿與譴責；中方不斷在國際上孤立台灣，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」的國際宣示，背道而馳。

外交部表示，「中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。」

中華民國總統府發言人張惇涵指出，中國打壓不可能讓台灣有任何退縮。

中華民國外交部在台灣時間4日發布新聞稿，宣布在蓋亞那成立辦公室，並稱在上月11日就簽署設處協議；美國駐蓋亞那大使館、美國國務院西半球事務局代理助卿Julie Chung與美國在台協會（AIT）台北辦事處分別透過聲明與推文表示歡迎，稱這將增強雙邊日益緊密的關係。

北京重申一中 促有關單位糾正

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會重申「一個中國原則」，並稱這是公認的國際準則與共識，希望有關單位恪守一中原則，不與台灣進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實糾正錯誤。

CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)表示，由於台灣與蓋亞那沒有邦交，因此這不構成大事，但此事很明顯的是北京藉此要為難且壓迫台灣，並且趁機傳達台灣議題的相關訊息給拜登政府，無法確定台灣是否還能努力挽回。

王曉岷表示，中國清楚表達其尋求在中美洲與南美洲擴張影響力，藉此加大對美槓桿，未來仍會持續，但此舉將增加拜登政府對北京的不信任，終究適得其反。

AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格（Douglas Paal）表示，時間還太早，難判定是否意味著中方給拜登政府的下馬威；在蓋亞那案上，中國只是在嘗試保護陣地，不比去年底種種侵略行為。

包道格表示，台灣在正式公布前，應對於細節與把握加倍謹慎，避免落入此尷尬挫敗。