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拜登上任後… 美艦首航台海 中批故伎重演

台灣新聞組／綜合報導
美軍神盾驅逐艦「馬侃號」由北向南通過台灣海峽，並繼續向南行駛。(圖取自U.S. 7th Fleet網頁)
美軍神盾驅逐艦「馬侃號」由北向南通過台灣海峽，並繼續向南行駛。(圖取自U.S. 7th Fleet網頁)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，美軍神盾飛彈驅逐艦「馬侃號」4日由北向南航經台灣海峽。這是美國總統拜登就任以來，美軍船艦首度航行台灣海峽。中國東部戰區新聞發言人張春暉4日說，中方對美艦全程跟蹤監視，指美方此舉是「混合操控」台海局勢的故伎重演，干擾地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊發言人凱利在聲明中指出，「這艘船艦航經台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。美國軍方將在國際法許可的範圍內，以飛行、航行及其他方式持續下去。」

CNN報導，台灣議題是拜登政府首先面臨的最大外交挑戰之一。美國國務卿布林肯早前在任命聽證會中說：「兩黨皆對台灣有堅定及長遠承諾，其中一部分是確保台灣面對攻擊時有自我防衛能力，拜登政府絕對會信守這項承諾。」

去年美軍船艦航經台灣海峽共計13次，比2016年的12次還多。

對拜登上任後，首度有美軍艦通過台灣海峽一事，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，「中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。汪文斌稱，希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反作用。

中國東部戰區新聞發言人張春暉4日也表示，中方對美艦全程跟蹤監視，「美方此舉是其『混合操控』台海局勢的故伎重演，蓄意製造緊張因素、干擾地區和平穩定」。

據中新網報導，張春暉說，「我們對此表示堅決反對」。他稱，「無論台海風雲如何變幻，戰區部隊都將忠誠履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

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