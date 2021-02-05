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中若犯台 美前副國安顧問博明：台人可能犧牲、要備戰止戰

記者張文馨／華盛頓報導
美國前副國家安全顧問博明3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，要明白不得不做出犧牲，要備戰止戰。(截自「今日華爾街」影片)
美國前副國家安全顧問博明3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，要明白不得不做出犧牲，要備戰止戰。(截自「今日華爾街」影片)

中國大陸軍方持續對台軍事威脅，美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，必須真正團結，且可能必須做出犧牲，要備戰止戰。

博明3日以視訊方式參加佛羅里達國際大學（FIU）國際暨公共事務學院2021世界會議，討論中國、香港與民主前景，這是博明在卸任副國安顧問後首場公開活動。

主持人詢問若北京攻打台灣，美國應當如何應對？博明表示，採取實質性行動阻止中國大陸企圖強行吞併台灣，是美國與全球各國應關注的議題；他提到，必須是實質性行動，而非象徵性作為。

博明表示，若台灣被強行統一，對美國來說，意味著史上首個極其繁榮且成功的華人民主消失；意味著美國承擔與中國大陸開戰的危險；若屈服，美國在該地區主要盟邦間的信譽將大受損傷；半導體行業和美國電子供應鏈將大受影響，可能嚴重削弱美國競爭力與創新優勢；且可能導致治本對中國大陸、甚至印度對中國大陸的戰爭。

博明也說，台灣人民需要了解到情勢的重要性與危險性，這並非台方領導人的錯，而是源自北京的企圖野心；台灣人民必須真正團結，了解可能必須作出犧牲，且要以戰止戰，準備投入戰爭才能真正阻止戰爭。

對於給繼任的拜登政府建議，博明表示，不要落入與中國的談判陷阱，北京會與每一屆的美國政府建立對話，誘使美國進行長期、正式、由下而上的談判，例如各種經濟戰略對話；隨著每次政府間的談話，美國的貿易赤字與知識產權損失越發擴大，情況愈來愈糟，美國應該用自己的方式說話，以行動表明立場。

博明表示，拜登政府正在檢視所有印太戰略框架與美國國安戰略，美國兩黨對此有共識，世界各地的盟友也愈來愈支持。

美國前副國家安全顧問博明3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，必須真正...
美國前副國家安全顧問博明3日表示，台灣人民須了解到情勢的重要性與危險性，必須真正團結，且可能必須做出犧牲，要備戰止戰。(美聯社)

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