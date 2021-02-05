台灣在蓋亞那設辦事處生變 「溝通不良」的美中博弈

南美洲小國蓋亞那發現石油後引起全球關注；美國前國務卿龐培歐去年9月訪問當地。圖為美石油巨擘埃克森美孚兩艘鑽油船去年6月在蓋亞那油氣探勘。(路透)

不到24小時，蓋亞那外交部以「溝通不良」和「信守一個中國 政策」為由，用一紙聲明，宣布終結與台灣 「設辦事處」的協議。表面上看，這或許是台灣在外交領域的突圍試探，再遭中國無情封殺，但此案進展至今，實際卻充滿美國 與中國兩強博弈的斧鑿之跡。

蓋亞那和台灣在這棋盤上，只是任由兩強左右的棋子；但這卻是中國對拜登總統就任後，首次叫板挑戰。

相對前任川普政府視中國近乎敵人，拜登政府的國安團隊，迄今尚未提出具體與川普政府有異的中國對策。日前國務卿布林肯(Tony Blinken)接受電視訪問時，稱美國對中國有「敵對、競爭與合作」三種關係，可謂包山包海，卻又故弄玄虛。如同白宮稍早在回應如何處理與中國關係時，發言人稱要有「戰略耐心」一般，看似高深，卻不知所云。

中國透過駐美大使崔天凱和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前分別用合作的軟調，向拜登政府敲門問路，希望新政府能一掃川普政府的強硬阻撓。

不過，拜登遲未正面回應，除了氣候變遷，一直沒提第二個可以和中國「合作」的面向，反而在香港、新疆和台灣議題上，看到前後兩任美國政府對北京同樣的批判與堅持。

拜登上任後繼承兩強博弈的外交現實，一邊要忙著矯正川普任內對中東、伊朗與俄羅斯的態度；但中國也沒閒著，不僅強化對台軍事壓力，更迫使蓋亞那改弦易轍，除了達到打壓台灣的目的，更重要的是測試美國反應與底線。

美國積極布局西太平洋地區發現石油的蓋亞那和蘇利南，維護美國己身利益不言可喻，也因此前任國務卿龐培歐要訪問蓋亞那，推動這兩國與美國企業合作。此時台灣的角色應運而生，美國若能順利促成台灣在蓋亞那插旗駐點，對美台皆有助益。

「蓋亞那台灣辦公室」宣布設立後，美國國務院西半球事務代理助卿、美國駐蓋亞那大使館和美國在台協會（AIT）台北辦事處都立刻表示歡迎，動作之大，甚至超越台灣去年與索馬利蘭互設代表處的反應；當時白宮國安會在台灣外交部宣布後，超過一周才推文。

因此，美國這次的動作，看在中國眼裡自然點滴在心，不得不防；若中國任由情勢發展，形同鼓勵美台複製此類合作模式，因此也必須出手，而且要在可操控的範圍內，以戰止戰。

拜登4日下午才在美國國務院發表外交政策演說，幾乎同一時間，蓋亞那外交部就發布終結台灣設處的聲明。蓋亞那是中國邦交國，用重申「一個中國政策」彰顯正常性，再用「溝通不良」當下台階，已簽的協議立刻棄之如敝屣。

問題是，這是蓋亞納跟誰的「溝通不良」？是台灣？或是美國？還是中國？

在台灣議題上，北京顯然不想給拜登政府蜜月期，和任何可能模糊以對的空間。在拜登宣示外交上「美國回來了」之際，中國也藉蓋亞那案，毫不示弱地打臉美國，要求美國清楚表態。

拜登政府挨這一掌，下一步的回應如何展現「戰略耐心」，也動見觀瞻。