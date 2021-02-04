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罕見同時換臉換手 燒傷男「重生」學微笑、眨眼

記者胡玉立／綜合報導
迪默(中)接受臉部和雙手移植手術後重獲新生。他和父母在自家後院合影，他已有更多的計畫迎接新生活。(美聯社)
迪默(中)接受臉部和雙手移植手術後重獲新生。他和父母在自家後院合影，他已有更多的計畫迎接新生活。(美聯社)

現年22歲的新澤西州男子迪默(Joe DiMeo)兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月，他接受了極其罕見的臉部和雙手移植手術；現在的他正重新學習如何微笑、眨眼和捏擠，宛如重獲新生。

手術在紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)進行，由羅德里格斯(Eduardo Rodriguez)醫師領導140多人醫療團隊完成長達23小時手術；羅德里格斯表示，「以往紀錄顯示，我們成功的機率很小，幾乎沒有前例可循。」儘管目前手術看來很成功，但專家警告，尚需時日確認。

迪默在2018年發生車禍前，是製藥廠產品測試員。他在值完夜班後開車睡著，撞到路邊石塊和電線桿，汽車翻覆著火；獲救後，三度燒傷的迪默在醫院昏迷了好幾個月，接受了20次重建手術和多次皮膚移植。

22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新...
22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。(路透)

迪默兩年前車禍嚴重燒傷，接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。這是他發生車...
迪默兩年前車禍嚴重燒傷，接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。這是他發生車禍前的模樣。(Getty Images)

醫療團隊確定迪默無法以常規手術恢復全視力或使用雙手後，2019年初開始準備進行這場有風險的臉手移植。

紐約大學醫學團隊從找尋捐助者即遇上挑戰。醫師估計只有6％機率找到與迪默免疫系統相容的匹配；他們還想找到性別、膚色和手掌相同的人；皇天不負苦心人，醫療團隊8月初在德拉瓦州找到捐助者，並在幾天後完成了23小時的手術；羅德里格斯說，到目前為止，迪默尚未顯示出排斥新臉或新手的任何跡象。

迪默去年11月出院後，持續深入復健，每天花數小時進行物理、職能和言語治療；最近的一次復健，迪默練習抬眉、睜閉眼睛、豎起大拇指和吹口哨；他可以感覺到自己的新額頭和手部發涼，常伸手將頭髮從臉上撥開。

迪默去年11月出院後持續復健，他可以感覺到自己的新額頭和手部發涼，常伸手將頭髮從...
迪默去年11月出院後持續復健，他可以感覺到自己的新額頭和手部發涼，常伸手將頭髮從臉上撥開。(美聯社)

迪默的手部截肢後再移植，正在練習手指動作。(美聯社)
迪默的手部截肢後再移植，正在練習手指動作。(美聯社)

監督美國移植系統的聯合器官共享網絡(UNOS)數據顯示，全球已完成至少18例臉部移植和35例手部移植，但同時進行臉部和雙手移植的案例極為罕見，之前僅有過兩次嘗試；UNOS首席醫學官克拉森(David Klassen)表示，「這樣的手術在移植世界中，可能是最不尋常的。」

全球首例臉部和雙手移植手術案例發生在2009年巴黎，患者因併發症死亡；兩年後，波士頓醫師為一名被黑猩猩咬傷的婦女動手術，幾天後不得不取下已移植的手。波士頓布萊根婦女醫院外科醫師波瑪哈克(Bohdan Pomahac)表示：「他們能完成目標已是傑出成就。我知道這非常複雜。這是重大成功。」全美第一位、全球第二位兩度接受換臉手術的患者，就是由波瑪哈克去年成功動手術。

迪默向美聯社表示，「我知道未來每一步都像是嬰兒學步，必須有很大的動機、很多的耐心，還必須堅毅不屈地面對一切。」迪默需終生使用藥物，以防移植發生排斥或感染；他也必須持續復健，好讓他新換的臉和手獲得感覺並發揮功能。

迪默與父母同住，他現在可以自己穿衣和進食。他能射飛標、與愛狗玩耍。迪默過去熱愛健身，現在他也重新開始練習，目前能舉重50磅，同時還練習高爾夫揮桿。迪默說：「好不容易獲得重生的機會，真的不能放棄。」

紐約大學 車禍 波士頓

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