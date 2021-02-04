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IBM用AI分析「寫作內容」 要抓出阿茲海默症前兆

編譯林梅婕／綜合3日電
IBM研究院公布的最新一項研究顯示，人工智慧系統可透過寫作的內容判斷，並提前診斷出受測者是否可能罹患阿茲海默症。(美聯社)
IBM研究院公布的最新一項研究顯示，人工智慧系統可透過寫作的內容判斷，並提前診斷出受測者是否可能罹患阿茲海默症。(美聯社)

IBM研究院公布的最新一項研究顯示，人工智慧系統可透過寫作的內容判斷，並提前診斷出受測者是否可能罹患阿茲海默症；據稱這只是該研究第一步，日後將會有更多具有獨特語言模式的神經性疾病都能透過這項技術及早發現。

根據其他的相關研究，80歲以上的研究樣本中約有一半的人會罹患阿茲海默症，但在確診的前七年幾乎所有樣本的認知能力仍屬正常；因此弗雷明漢心臟研究中心(Framingham Heart Study)就對此進行研究，並找來許多認知能力正常、尚未檢測出罹患阿茲海默症的人參加。

這些研究樣本必須先進行一項寫作測試，題目是描述一幅畫的內容；研究人員接著利用人工智慧系統比對這些寫作的內容後發現一些細微不同，即使所有參與試驗的對象都處於認知正常狀態，仍有一部份人容易重複使用相同字眼。

此外，他們在書寫上也會犯下一些特定錯誤，例如拼錯字或是在錯誤的地方使用大寫字體；有時候他們甚至會像電報寫作一樣將字句過度精簡，或移除定冠詞如the，或Be動詞如is和are，而這些人在後續幾年都陸續被確診罹患阿茲海默症。

過去研究人員對判定阿茲海默症的資訊大都捉摸不定，因此這項研究結果能幫助人類有更多的機會延緩或停止疾病的發生，未來人們可透過簡單的測試，及早發現及早治療。

舊金山加大(University of California, San Francisco)的阿茲海默症研究員威諾(Michael Weiner)對IBM的研究結果嘖嘖稱奇：「這是我第一次得知有方法能預測人們未來可能罹患的疾病，而且還有一定的準確性。」

阿茲海默症 人工智慧 IBM

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