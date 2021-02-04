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趙婷再寫歷史 入圍金球最佳導演…「無依之地」衝奧有戲！

記者胡玉立／綜合報導
中國出生長大的美國華裔導演趙婷。(美聯社)
中國出生長大的美國華裔導演趙婷。(美聯社)

第78屆金球獎3日宣布入圍名單，由華裔導演趙婷(Chloé Zhao)執導的電影「無依之地」(Nomadland)入圍劇情類最佳影片；趙婷亦入圍最佳導演奬，成為史上第一位獲得金球獎提名的亞裔女導演。

39歲的趙婷在中國出生長大，畢業於紐約大學影視學院，「無依之地」是她執導的第三部劇情長片，由奧斯卡金像獎影后法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)主演並兼任電影監製；法蘭西絲麥朵曼也因此片入圍金球獎劇情類最佳女主角。

「無依之地」去年9月獲多倫多國際影展榮獲「觀眾票選獎」，並在威尼斯影展勇奪最佳影片金獅獎，趙婷成為威尼斯影展史上首位獲最高獎項的華裔女導演。

在大獎助燃下，「無依之地」成為今年頒獎季的領頭羊，已分別奪下美國國家影評人協會(National Society of Film Critics)最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳攝影獎，洛杉磯影評人協會(Los Angeles Film Critics Association)最佳導演獎，和紐約影評人協會(New York Film Critics Circle)最佳導演獎。

「無依之地」是美國獨立劇情片，該片根據2017年傑西卡布勞德(Jessica Bruder)同名報導文學改編，講述一名60多歲的寡婦在經濟大蕭條時失去所有，把廂型車變成行動住家，自駕穿越美國西部，途中以從事季節性工作維生，完成一趟彷若現代遊牧生活的公路之旅。

趙婷在紐約讀書期間，曾獲青年導演獎金計畫於2015年以10萬元獎金拍成處女作「哥哥教我唱的歌」(Songs My Brothers Taught Me)，入圍戛納(Cannes)影展金攝影機獎提名；2017年她以8萬元拍攝第二部長片「騎士」(The Rider)，獲美國電影獨立精神獎四項提名，並奪得表彰女導演的邦妮獎(Bonnie Award)，進軍好萊塢。

趙婷也是漫威影史上第二位女導演、第一位執導漫威電影的華人，她執導的漫威電影「永恆族」(The Eternals)訂2022年上映。

金球獎過去77年來僅提名七位女導演。最近一次獲提名的女導演是2015年電影「逐夢大道」(Selma)非裔美籍導演艾娃杜威內(Ava DuVernay)。

歷來曾獲金球獎最佳導演提名的亞裔導演包括導演李安(Ang Lee)1995年以作品「理性與感性」(Sense and Sensibility)獲提名，2012年又以「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)獲提名；南韓導演奉俊昊2019年以「寄生上流」(Parasite)入圍金球獎最佳導演獎，該片當年也獲得金球獎最佳外語片。

金球獎素來被視為奧斯卡金像獎風向球，趙婷已被看好入圍第93屆奧斯卡金像獎。

中國出生長大的美國華裔導演趙婷執導的電影「無依之地」(Nomadland)入圍第...
中國出生長大的美國華裔導演趙婷執導的電影「無依之地」(Nomadland)入圍第78屆金球獎劇情類最佳影片，趙婷亦入圍最佳導演奬，成為史上第一位獲得金球獎提名的亞裔女導演。 圖為主演該片的奧斯卡金像獎影后法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)在劇中，她也因該片入圍金球獎劇情類最佳女主角。(美聯社)
「無依之地」(Nomadland)去年9月在紐約皇后區科學館舉行的第58屆電影節...
「無依之地」(Nomadland)去年9月在紐約皇后區科學館舉行的第58屆電影節上露天放映，駕車的觀眾坐在車內觀看。(美聯社)

導演 提名 金球獎

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