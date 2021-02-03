疫苗接種亂 「沒有族裔紀錄」 專家質疑平等性

新冠肺炎確診案例每日俱增，政府也積極為民接種疫苗 ，有色人種更成為這波疫情 下最容易被感染的族群，然而官方所提供疫苗接種的統計數據中，卻大多不見有關族裔的紀錄及分析。

聯邦政府的研究人員1日指出，疫苗釋出至今已超過一個多月，但接種的統計數據中卻有將近一半沒有記錄到接受疫苗的民眾屬於哪個族裔，也使研究人員無從判斷少數族裔是否受到足夠的保障。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)提供的「發病及死亡率周報」(MMWR)，自12月14日至1月14日的統計中，已接種疫苗的人口將近1300萬人，其中約63%為女性，55%的人超過50歲以上，另外白人則占60.4%。

不過根據上述這些資料，至少已完成第一劑疫苗接種的人當中，高達48%的比率沒有被記錄所屬的族裔，而性別和年齡的資料卻記錄得相當完整。

新冠肺炎平等工作小組主席、耶魯大學健康權益學院副院長瑪瑟拉‧努涅斯‧史密斯(Marcella Nunez-Smith)1日在疫情簡報會議中說：「我們必須將補足這些缺少的資料視為首要任務，我擔心我們已落後了，讓我再強調一次，如果沒有這些數據我們就無法確保接種疫苗平等性。」

史密斯表示，有色人種的染疫患者大多都等到已出現咳嗽、發燒或其他病症惡化到需要住院時才進行病毒檢測 ，「這在一開始就很難對有色人種公平，因為有許多無症狀或輕微症狀的患者根本就無法公平地接受檢測。」

CDC報告顯示，已接種第一劑疫苗的人約14%被列為多元或其他族裔，11.5%為拉丁裔、6%為亞裔、5%為非裔。

杜蘭大學(Tulane University)公共衛生和熱帶醫學學院院長拉維斯特(Thomas LaVeist)形容，現階段接種疫苗的統計數據可說是「一片亂象」。