楊安澤染疫「症狀輕微」 隔離期間線上造勢

華裔紐約市長參選人楊安澤2日透露，自己已經確診新冠肺炎，目前屬於輕症。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 長華裔參選人楊安澤 2日表示，自己確診新冠肺炎，目前有輕微症狀，會遵照防疫要求自我隔離；他表示，隔離期間仍將盡可能參加線上活動。

楊安澤表示，他在團隊成員確診後進行多次檢測 ，結果都為陰性，但2日當天進行快速檢測結果呈陽性；他表示，目前症狀輕微，其他方面感覺良好，精神狀態不錯，已根據公共健康部門和醫生的建議進行隔離。

他還說，隔離期間將盡可能參加線上活動，隔離結束後將繼續競選活動，「當時間合適的時候，我會再次踏上競選行程，為紐約市光明的未來奮鬥。」目前他的團隊正在盡可能通知所有密切接觸者，要求所有參與活動成員至少每周檢測一次。

今年46歲的楊安澤自1月13日宣布參選紐約市長以來，已經密集舉辦多場公開活動，包括演講、乘坐地鐵、拜訪社區等。

楊安澤競選團隊一名成員1月19日確診感染新冠，導致他不得不暫停競選活動行程；其團隊表示，自團隊成員感染以來，楊安澤共接受三次咽拭子檢測，結果都是陰性，最近一次檢測是1月25日；因此，楊安澤27日重啟競選活動行程，前往曼哈頓華埠拜訪多個商家和政府樓住戶，並舉行記者會；豈料，2月2日再次檢測最終確診。