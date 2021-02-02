軍事政變「攻擊民主」 拜登擬重啓制裁緬甸

緬甸1日發生軍事政變。總統溫敏(中)、國務資政翁山蘇姬(右)等政府領導人被軍方扣押。隨後，軍方宣佈接管政權，宣佈國家進入緊急狀態，為期一年。由副總統吳敏瑞(左)代行總統職權。圖為2017年10月三人在簽署全國停戰協議兩周年紀念儀式上合影。(美聯社)

緬甸 軍方當地時間1日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」(NLD)的要角，震驚全球，拜登 總統美東時間1日表示，考慮再度制裁緬甸；聯合國人權事務高級專員巴舍萊呼籲緬軍放人，安全理事會預計2日開會討論此事。

美國 第一時間由白宮發言人莎奇(Jen Psaki)與國務卿布林肯(Antony Blinken)發布聲明，呼籲緬甸軍方尊重選舉結果，並立即撤銷行動，莎奇還說，「若不撤銷相關舉動，美方將對應負責任者採取相應措施」。

拜登1日發布聲明表示，美國考慮重啟對緬甸制裁，並呼籲國際社會團結要求緬甸軍方放棄奪權與釋放被逮捕者。

美國政府第一時間將全案定調為支持民主，並未明確表示是否支持翁山蘇姬，拜登在隔一天的聲明中，將軍人奪權、翁山蘇姬等人被捕和緬甸進入緊急狀態並列為「對民主的直接攻擊」。

拜登表示，緬甸軍人奪權，逮捕翁山蘇姬等人，並宣布進入國家緊急狀態，都是對國家的民主法治交接的直接攻擊；在民主國家，武力不應被用於反對人民意志，或意圖抹去可信的選舉結果，緬甸政權和平交接程序應該受到尊重。

拜登說，國際社會應團結一致要求緬甸軍人立即放棄他們奪取的權力，釋放他們拘禁的運動者和官員，移除所有通訊限制，並避免對人民施暴。

拜登說，美國會與區域和世界夥伴合作，支持重建緬甸的民主與法治，也要確保破壞緬甸民主過度者負起責任。

「美國過去十年來基於其民主進展，取消對緬甸的制裁；現在情勢逆轉，美國將會立即檢視制裁法源，並採取適當行動。」拜登表示。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)透過發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)發布聲明說，這一連串發展對民主改革是沉重的打擊。

古特瑞斯表示，所有領導者必須為緬甸民主改革追求更大利益，展開有意義的談話，避免訴諸暴力，並完全尊重人權與基本自由。

巴舍萊(Michelle Bachelet)呼籲緬甸軍方，釋放在接掌政權後逮捕的至少45名人士；他並說，「我要提醒軍事領導階層，緬甸必須遵守國際人權法律的規定，包括尊重和平集會權利，並避免動用非必要或過當的武力。」

英國首相強生(Boris Johnson)推文譴責緬甸政變；強生表示，人民投票結果應受尊重，文人領袖應獲得釋放。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應，中國是緬甸的友好鄰邦，希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

日本外務省發布聲明要求釋放翁山蘇姬等遭拘禁人士，並敦促軍方迅即恢復緬甸的民主政治制度。

德國外交部長馬斯(Heiko Maas)說，緬甸軍方行為損害了該國迄今達成的民主變革。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)透過聲明，強烈譴責政變，批評軍方企圖推翻緬甸人民的意願及其民主機制；歐盟將在這個緊急問題上與國際夥伴保持聯繫，確保協調一致的回應。