展現美實力？緬甸政變讓拜登政府面臨第一場外交危機

緬甸1日發生政變後，首都奈比多國會大廈封路，一名軍人在路障旁把守。(Getty Images)

緬甸 1日發生軍事政變，讓上任不到一個月的拜登 政府面對第一場外交危機考驗；拜登總統面對緬甸情勢的因應，可能將與中國意見齟齬；拜登團隊是否對緬甸迅速採取行動，還是與盟邦聯手，或只是展現美國 實力，牽動未來美國在國際舞台上的分量；從更高層次來看，還涉及美國能否經得起在世界各國逐漸興起的獨裁主義挑戰。

緬甸情勢也讓美國兩黨出現立場堅定一致的罕見狀況，不分民主黨或共和黨，許多國會議員已經紛紛表態，希望美國對緬甸做出強硬制裁，並對緬甸軍方高層祭出懲罰。

POLITICO新聞網站報導，熟悉拜登政府內部討論的消息人士1日表示，美國官員對於緬甸的狀況感到沮喪，其中因素包括事件發生的時間點，拜登團隊頗為手忙腳亂，設法協調各部會商討如何因應，包括在國內以及國際的因應策略；幕僚們也討論著是否要以「政變」描述這次事件。一名知情人士形容，狀況簡直「一團亂」。

經過數周以來的放話與抨擊後，緬甸國防軍(Tatmadaw)終於付諸行動，在贏得大選的新任國會即將於當地時間1日開議之際，拘禁曾獲諾貝爾和平獎的緬甸實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)以及多位執政黨高層官員。

過去幾年來，翁山蘇姬名譽嚴重受損，因為她的政府遭放任軍方對洛興雅穆斯林(Rohingya Muslim)種族屠殺。不過，翁山蘇姬仍被視為維持緬甸民主發展的重要人物。

拜登1日發表聲明，譴責緬甸軍方掌控權力，並說美國將檢討對緬甸的政策，「並將採取適當行動」。