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洛興雅事件替軍方辯護 翁山蘇姬聲望崩跌

編譯李京倫／綜合報導
現年75歲的翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍之女。早年爭取民主長期遭到政府軟禁，曾被譽為「無權者力量的傑出典範」，但近年因漠視洛興雅人被軍方鎮壓而名聲大落。圖為1996年6月翁山蘇姬在仰光市家外向支持者講話。(美聯社) Myanmar Timeline FILE - In this June 16, 1996 file photo, pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, center, speaks to supporters outside her home in Rangoon, Myanmar, as senior leaders in the National League for Democracy Tin Oo, left, and U Kyi Maung listen. Myanmar's military has taken control of the country under a one-year state of emergency and reports say State Counsellor Aung San Suu Kyi and other government leaders have been detained. (AP Photo/Stuart Isett, File)
現年75歲的翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍之女。早年爭取民主長期遭到政府軟禁，曾被譽為「無權者力量的傑出典範」，但近年因漠視洛興雅人被軍方鎮壓而名聲大落。圖為1996年6月翁山蘇姬在仰光市家外向支持者講話。(美聯社) Myanmar Timeline FILE - In this June 16, 1996 file photo, pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, center, speaks to supporters outside her home in Rangoon, Myanmar, as senior leaders in the National League for Democracy Tin Oo, left, and U Kyi Maung listen. Myanmar's military has taken control of the country under a one-year state of emergency and reports say State Counsellor Aung San Suu Kyi and other government leaders have been detained. (AP Photo/Stuart Isett, File)

緬甸實質領袖、國務資政翁山蘇姬和多位政府高層1日凌晨遭軍方拘捕。雖然各國都譴責政變要求緬甸軍方放人，但曾享譽國際的人權領袖翁山蘇姬，因漠視緬甸軍方對少數族裔洛興雅人的暴行，在西方的聲望已大不如前。

現年75歲的翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍之女，生於1945年，兩歲那年父親遇刺身亡，三歲時緬甸脫離英國殖民獨立。

英國廣播公司(BBC)報導，翁山蘇姬從1989年到2010年，有將近15年時間遭到居家軟禁，她為了爭取人權放棄自由，挑戰統治緬甸數十年的軍方將領，一度被視為人權燈塔。1991年，軟禁中的翁山蘇姬獲得諾貝爾和平獎，被譽為「無權者力量的傑出典範」。

2015年11月，翁山蘇姬在緬甸25年來第一場公開競爭的國會大選中，帶領「全國民主聯盟」贏得壓倒性勝利，但因兩個兒子是英國公民，依緬甸憲法禁止出任總統，改以「國務資政」一職掌權。

但BBC批評，自從翁山蘇姬擔任緬甸實質領袖以來，她對待以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人的方式，讓外界看清她的領導風格。

2017年，洛興雅民兵攻擊安全部隊，軍方強力鎮壓，縱火焚燒數百個村莊並輪姦和屠殺村民，數十萬洛興雅人被迫逃往鄰國孟加拉。翁山蘇姬評論此事時說，軍方在落實「法治」。她的政府後來下令把焚燒殆盡的洛興雅人土地劃為國有，並將村落廢墟剷平。

先前力挺翁山蘇姬的國際人士紛紛指控她不願譴責大權在握的軍方，也不承認國內暴行，對性侵、謀殺和可能的種族滅絕情事視若無睹而不加阻止。

2019年翁山蘇姬在荷蘭海牙國際法庭就洛興雅事件舉行的聽證會上，替緬甸軍方所為辯護，被視為壓倒她僅存國際聲望的最後一根稻草。

緬甸人主要信仰為佛教，對信仰伊斯蘭教的洛興雅人普遍不大同情，而在家鄉被尊稱為「女士」的翁山蘇姬，依然深獲緬甸人民愛戴。

緬甸 英國 諾貝爾

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