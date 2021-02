緬甸人醒來才知政變…仰光封路通訊斷 提款機大排長龍

緬甸1日發生政變影響金融服務,大批民眾在仰光街頭的提款機前排隊提領現鈔。(歐新社)

緬甸 當地時間1日發生軍事政變,軍方擔心民眾大規模集結,最大城仰光(Yangon)聯外道路封閉,手機 、市話及行動網路中斷,超市出現搶購潮,各地銀行暫停金融服務;政府一夕變天,許多人上午醒來才得知政變。

曾獲得普立茲獎(Pulitzer)殊榮的路透(Reuters)記者丹艾旻(Aye Min Thant,音譯)1日上午7時推文寫道:「我想我正在推波一場政變,目前一切都還很安靜,但人們已睡醒,但很害怕;我從早上6時開始打電話給親朋好友,有網路但手機SIM卡已無法使用。」

緬甸軍方1日透過軍方所屬的電視台宣布接管政府並實施一年的緊急狀態 ,民選領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi),以及她所屬的全國民主聯盟 (National League for Democracy)多名高層領袖都被軍方逮捕。

政變消息傳出後,許多緬甸民眾發現銀行都關閉,警覺到金融服務會出問題,立刻到提款機提錢,街頭還能領到錢的提款機大排長龍。

仰光超市出現搶購米和食用油的狀況,路透報導,仰光19歲女子1日早上跑了兩趟市場,搶購白米和必要物資,「我很害怕,不知道會發生什麼事」。

緬甸銀行協會則發布聲明說,由於網路連線不佳,國內各大銀行同意暫時關閉所有金融服務,各銀行將尋求中央銀行許可暫時關閉,並告知央行預計恢復服務的時間。

軍方奪下仰光市府控制權,法新社(AFP)記者目擊五輛軍用卡車在仰光市府院內,軍方驅趕民眾。

有線電視新聞網(CNN)報導,仰光的緬甸國營電視台和廣播電台外都出現軍車和士兵,國營媒體1日停播,僅軍方電視台有畫面。

在仰光市中心廣場,數十名軍方支持者在街頭慶賀軍方奪權,但多數民眾都對這次軍事政變感到恐懼、憤怒和不滿。