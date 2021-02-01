企業不愛！川普團隊舊員謀職大不易 多轉向保守派智庫

川普卸任時支持率來到四年的低點，低迷的人氣讓幕僚和內閣官員遭受牽連。(路透)

前總統川普 卸任時支持率也來到四年的低點僅約34%，低迷的人氣讓幕僚和內閣官員遭受牽連，白宮 改朝換代後求職不易，大多前往保守派智庫等機構任職。

前總統歐巴馬卸任時，幕僚備受企業喜愛；但川普幕僚和內閣不受親睞，無法擔任公司高層主管或進入董事會。

國會暴動後第一位辭職的前運輸部長趙小蘭，便回到保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)任職，與有可能在2024年參選總統的前國務卿 龐培歐(Mike Pompeo)當同事。

前白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也重返媒體圈任職，轉投福斯財經新聞網(Fox Business)；前白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)，也在與福斯新聞洽談。

前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，則是前往由共和黨籍前參議員狄敏特(Jim DeMint)主管的智庫「保守夥伴研究所」(Conservative Partnership Institute)任職。

專家表示許多企業非常留意消費者、員工和股東的觀感，因此川普官員在求職將非常受限。說客招募公司伊凡阿德勒與合夥人事務所(Ivan Adler Associates)總裁阿德勒(Ivan Adler)就說：「我相信許多官員都得向家人或朋友求助；雖然不是每個人，但當你的政治立場越鮮明，這可能是你唯一的選擇。」

一名企業人資專員也說：「我認為前500大企業對於聘用前政府官員將非常謹慎。」另一名招募人員透露：「我和川普政府內部大約70人談過，他們了解求職將有一定難度。遊說公司和法律事務所是最後機會的選擇，而非民間企業。」