「不要再鬧了」 眾議員金辛格不滿共和黨「擁川」走向

伊利諾州共和黨籍國會議員金辛格反對川普，要改革共和黨。(路透)

參院共和黨 黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)在國會山莊暴動事件後譴責暴力，並說一定要「追究責任」。但就在參院即將審理川普 彈劾案前夕，熊恩卻與大多數共和黨議員一樣，紛紛澄清譴責對象並非前總統川普。

參院共和黨黨鞭熊恩參議員，反對川普的大選舞弊說，現正遭到黨內的反撲。(美聯社)

熊恩面對川普時立場搖擺，讓川普支持者看不下去。南達科他州選民湯普森(Jim Thompson)對美聯社說，已經準備退出共和黨，因為包括他在內的大批川普鐵忠支持者都將退黨，以表達對熊恩背叛川普的不滿。

在眾院 表決川普彈劾案時投下贊成票的共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)，又遭到黨內川普支持者的猛批，如今則他將成立政治行動委員會，要跟與川普走得越來越近的眾院共和黨團高層畫清界線。

金辛格31日在長達六分鐘的影片裡，宣布成立「國家第一」(Country 1st)政治行動委員會，成立主旨在於挑戰現今共和黨的走向。他說，共和黨已經變成「以川普為第一的政黨」，如此發展不僅是錯誤的，也對國家有害，6日發生的國會暴動事件就是血淋淋的實例。

金辛格接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「只要看看過去四年，就會知道我們變得有多麼糟糕。」

他說：「我們變得守舊，我們變得拚命散播黑暗與分裂，已經變成不是當出我加入的那個政黨。我覺得，大多數共和黨員都不是參加這種模樣的政黨。」

金辛格說，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在國會暴動後，本來發言說川普應該為暴力負責，但上周卻跑到佛羅里達州與川普會面，還發表推文寫著：「團結就能贏得2022年期中選舉」。

他也說，前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)只因在彈劾案投下贊成票，現在就面臨拔除黨團領導地位的壓力。金辛格說，「共和黨員一定要挺身而出，告訴他們不要再鬧了」。