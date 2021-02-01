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5名律師不幹了！彈劾案辯護分歧 川普又換新律師

編譯郭宣含陳韻涵／綜合31日電
前總統川普正在重整二度彈劾案的律師團隊。(路透)
前總統川普正在重整二度彈劾案的律師團隊。(路透)

距離前總統川普9日二次彈劾審理案剩下不到兩周，消息人士透露，川普法律團隊律師日前已有五人出走，但川普1月31日宣布，指派肖恩(David Schoen)和卡斯特(Bruce L. Castor, Jr.)擔任主要辯護律師。

前總統川普在臨時關頭更換彈劾辯護律師，新律師肖恩。( 取自Schoen律師樓)
前總統川普在臨時關頭更換彈劾辯護律師，新律師肖恩。( 取自Schoen律師樓)

有線電視新聞網(CNN)首先報導，川普彈劾審理案前出現多名辯護律師出走的戲劇性發展，反映出川普與律師對於彈劾案方向出現分歧。

曾任地方檢察官的卡斯特。(Getty Images)
曾任地方檢察官的卡斯特。(Getty Images)

消息人士透露，川普希望他的辯護律師主張大規模大選舞弊，而且他的選舉被盗走；川普不願意把重點放在彈劾已卸任的總統，並定罪是違憲之舉，但與原先律師談不攏，成為壓垮川普辯護師團隊部分成員的最後一根稻草。

肖恩發表聲明，稱以能為川普總統及憲法辯護為榮，他的官網上自述主要聚焦複雜的民事和刑事案件，曾為民權訴訟委員會(Civil Rights Litigation Committee)的律師協會(American Bar Association)刑事小組委員會主席。

卡斯特也發表類似感謝川普信任的聲明，強調將藉此機會強化憲法；他是著名的賓州律師，曾為蒙哥馬利郡(Montgomery County)地方檢察官。

川普的辯護律師團原定由鮑爾斯(Butch Bowers)和黛博拉‧巴比爾(Deborah Barbier)主導辯護工作，但兩人30日與川普鬧翻，離開律師團隊；但一名消息人士表示，鮑爾斯離開是雙方的共同決定。

消息人士指出，川普和鮑爾斯之間沒有「火花」，這是川普重視的人際關係；川普希望律師積極在媒體鏡頭前捍衛自己，但自從鮑爾斯宣布加入法律團隊後，幾乎在媒體前銷聲匿跡。

另一名消息人士透露，最近才剛加入川普律師團隊的北卡羅來納州律師霍華德(Josh Howard)也已離開；此外，南卡羅來納州律師加瑟(Johnny Gasser)和哈里斯(Greg Harris)也不再參與彈劾案。

川普堅稱「簡單」 曾想自己來辯護

紐約時報(NYT)引述消息人士報導，川普堅稱此案「簡單」，並告訴顧問他大可自己來辯論，然後省下律師費用；不過幕僚表示，川普只是說說未當真。

CNN報導，這些律師尚未收到預付費用，也尚未簽署合作意向書；川普競選團隊顧問米勒(Jason Miller)表示，川普與其幕僚尚未決定最後的法律團隊。

川普預計在2日之前，回應眾院的控告。

這些出走的律師經歷豐富，南卡州律師鮑爾斯頗受業界尊敬，他曾在前總統布希(George W. Bush)司法部任職；巴比爾也是南卡州律師，參與過多起知名案件，曾任聯邦檢察官15年，之後開設個人刑事辯護公司。加瑟與哈里斯也當過聯邦檢察官，與巴比爾曾合作多次。

霍華德在前總統柯林頓任內參與白宮前實習生莫妮卡‧陸文斯基(Monica Lewinsky)調查案，也在司法部任職十年，參與大法官羅伯茲(John Roberts)和艾里托(Samuel Alito)的確認案。

川普 鮑爾 彈劾

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