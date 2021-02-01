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常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

編譯徐薏茹／綜合31日電
廣受歡迎的NBC深夜綜藝節目「周六夜現場」以諷刺消遣名人政客為內容特色。圖為去年10月大選前演員分別模仿拜登(右)及賀錦麗(左)。(美聯社)
廣受歡迎的NBC深夜綜藝節目「周六夜現場」以諷刺消遣名人政客為內容特色。圖為去年10月大選前演員分別模仿拜登(右)及賀錦麗(左)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live, SNL) 向來擅於模仿諷刺政治人物，過去四年更時不時上演嘲諷前總統川普的模仿短劇，然而自新任總統上任以來，仍未見該節目有戲仿拜登及賀錦麗的橋段，節目內容在網路上掀起一陣熱議，部分網友批評SNL刻意避開新任政府話題，對節目表示失望。

2021年SNL首集的小短劇中並未趁熱演出剛上任總統的段子，反而演出模仿共和黨新科聯邦眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)、臉書創辦人查克伯格(Mark Zuckerberg)以及美式足球傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)等人的內容。該集內容引起許多人不滿，一些觀眾形容SNL是「極其無聊的節目」，批評該節目害怕被停播。

有觀眾指出SNL過去四年嘲笑川普不遺餘力，而資深影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)飾演的川普也缺席開場首集。

不少網友紛紛在推特上表達對SNL的不滿：「45號(指川普總統)有蜜月期嗎？不記得有這回事。」「為何SNL沒有演任何拜登的短劇？難道拜登是禁忌嗎？」「這個從成立以來就模仿每一位總統的節目不敢碰拜登。」

諧星金凱瑞(Jim Carrey)曾經在該節目傳神搞笑演出拜登，他去年12月宣布他演出拜登的「任期」已經結束，據傳另一諧星莫法特((Alex Moffat)將取代金凱瑞，但莫法特並未演出拜登。

在2021年上月30日的SNL開場首集短劇中，可以看見演員麥金儂(Kate McKinnon)和飾演眾議員格林的斯特朗(Cecily Strong)坐在一起，「格林」試圖想出2021年什麼事情仍然有效? 

支持陰謀論QAnon的國會議員格林近期爭議不斷，鬧出不少風波。

30日播出的該集內容包含近來掀起美股大戰的「遊戲驛站」(GameStop)；模仿臉書創辦人查克伯格、推特創辦人多西(Jack Dorsey)；模仿美式足球員布雷迪，整集下來完全不見新任政府的蹤跡。

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