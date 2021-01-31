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CDC指令 2/1起搭乘或等候大眾運輸 強制戴口罩

編譯林梅婕郭宣含╱綜合報導
CDC29日晚下達最新指令，2月1日起，美國所有人在搭乘飛機、輪船、火車、地鐵、公共巴士、計程車和拼車旅行時，必須佩戴口罩，防止新冠病毒傳播。圖為紐約市地鐵的乘客都戴著口罩。(美聯社)
CDC29日晚下達最新指令，2月1日起，美國所有人在搭乘飛機、輪船、火車、地鐵、公共巴士、計程車和拼車旅行時，必須佩戴口罩，防止新冠病毒傳播。圖為紐約市地鐵的乘客都戴著口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)29日晚間發布口罩令，從2月1日起，強制旅客搭乘飛機、公車、地鐵等大眾運輸時戴口罩，以遏止新冠肺炎傳播，違者將以違反聯邦法處理；而隨著新冠變種病毒入侵美國，專家也強調口罩的防疫功效，建議民眾可戴兩層或升級口罩加強防護。

●坐飛機、火車、地鐵、共乘都要戴 違者觸犯聯邦法

這11頁的CDC命令從2月1日凌晨生效，違者形同違反聯邦法，由聯邦運輸安全局(TSA)與其他聯邦、州、地方單單位共同執法。

CDC29日晚下達最新指令，2月1日起，美國所有人在搭乘飛機、輪船、火車、地鐵、...
CDC29日晚下達最新指令，2月1日起，美國所有人在搭乘飛機、輪船、火車、地鐵、公共巴士、計程車和拼車旅行時，必須佩戴口罩，防止新冠病毒傳播。圖為科州丹佛市國際機場的旅客都戴著口罩。(美聯社)

大眾運輸口罩令適用於飛機、火車、地鐵、公車、計程車等共乘服務，旅客上下車與搭車途中，口罩均須遮住口鼻；此規定也適用於機場、火車月台和地鐵站等待區。

CDC的口罩令配合新總統拜登上台後在21日宣布的行政命令，即指導聯邦單位即刻採取行動，規定搭乘大眾運輸須戴口罩的命令。

●只戴頭巾或面罩不符規定

CDC表示，民眾可戴能重複使用、拋棄式或自製口罩，但必須符合避免傳播病毒的要求；戴頭巾或面罩但下方未戴口罩則不符規定。

乘客在機場、巴士車站、輪渡站、火車站、地鐵站和港口等交通樞紐內也必須佩戴口罩；乘客只有在吃飯、飲水或服藥等短暫時刻才能取下口罩；口罩可以是製造產品，也可以是自製口罩。

不過，此口罩令不適用於兩歲以下孩童，以及因安全因素不適合戴口罩的殘障人士；另外，若短時間飲食或服藥也可暫時拿下口罩。

駕駛私家車旅行的人和單獨駕駛商用卡車的司機也可以不必戴口罩。

CDC減緩疫情與隔離部門主任賽隆(Marty Cetron)簽署該命令，他表示這項規定將保護美國人並提高信心，讓民眾在疫情期間能夠安全旅行。

航空業者早已要求乘客戴口罩，並因此拒載超過2000名不戴口罩的乘客；空服員工會表示，聯邦規定能讓組員更容易要求民眾搭機戴口罩。

●專家建議戴兩層口罩或N95口罩更安全

隨著疫情加劇，部分專家建議民眾應將口罩「升級」，包括戴N95等高階醫療口罩或直接戴兩層口罩。CDC前主任費和平(Tom Frieden)表示：「變種病毒傳播力已經提升，我們必須強化防範措施，防疫不能只做原本該做的，而是要做得比原本更好。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)25日受訪表示：「戴兩層口罩的防護效果更好，這很合理。」

CDC鼓勵民眾應選擇貼合性能較佳的口罩，布料以「兩層以上、可水洗、不妨礙呼吸」為佳，醫療等級口罩應由醫護人員優先使用。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)華裔教授陳蓮式(Linsey Chen Marr)建議民眾可利用過濾效能較高的布料，如吸塵器內的真空袋，夾在兩層高密度的編織布料中間，自製三層口罩。

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