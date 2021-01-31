打疫苗打出特權！醫院董事被爆排最先

新澤西州21日居民排長隊等候接種疫苗，但傳出有人特權可以比別人先注射。(美聯社)

新冠疫苗 接種計畫已經展開，但哪個群體可優先接種的問題一直出現爭拗；當數以百萬計的民眾渴望早日獲接種的同時，卻傳出全國有多家醫院系統的董事局成員、捐款人等竟然已接種疫苗，民眾除了不滿及投訴外，更有批評者指事件影響了民眾對疫苗分配的信心，檢調單位也展開調查。

羅德島、華盛頓、堪薩斯、新澤西、維吉尼亞及佛州 等地，均遭先後爆出有醫院的董事局成員、高管、信託人、捐助人等已經接種了疫苗，甚至他們的家人亦獲特殊照顧而接種。

羅德島州總檢察長尼朗雅(Peter Neronha)已對最少兩個醫院系統展開調查、華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)對西雅圖醫院系統優先給捐款者接種疫苗之事大發雷霆、堪薩斯的醫院管理委員會委員們，也先於風險更大的群體。佛州，新澤西及維州，也面對醫院分發疫苗不公的問題。

疫苗短缺、處理僵化以及各州之間優先接種標準不一等問題，早已令民眾無所適從、抱怨連連，現在更出現這些不公醜聞，使得在全國推廣接種出現信心危機。

英斯利透過發言人強調，每個人都有獲得疫苗接種的公平機會，根據優先順序而不是特權。

在聯邦的指引下，各州建立了分階段的先後次序，首先是保護長者及風險最大的前線工作人員，例如加州 就把醫護人員、老人院住客及65歲以上放在最前列。

然而問題在於醫院給優先群體以外的人接種，是否違反規定根本就法例不明，因為聯邦的指引會因各州而異，醫院在執行時會有餘地自行作出決策；以加州為例，醫療機構會有很大自由裁量度，為確保不會浪費疫苗而給非優先群體接種。

羅德島州總檢察長尼朗雅指出，疫苗供應不足，每一劑都很重要，因此當地兩個醫院系統被揭發給董事會成員接種，顯然是在分配疫苗方面出現問題。不過其中一個涉事的醫院系統強調，它是依照羅德島衛生官員的指示及獲許可，給包括屬於志願者類別的董事會成員接種。

西雅圖市的Overlake Medical Center＆Clinics，通知110名捐贈1萬元以上的人士，他們可獲優先接種。市長杜爾坎(Jenny Durkan)就此呼籲州政府重新評估其疫苗政策，以確保優先考慮最脆弱的人群，而非醫院捐助者。

紐約大學醫學倫理學主任卡普蘭(Arthur Caplan)認為，出現這些事情並不奇怪，因為醫院可以自行解釋指導原則；然而不管醫院的準則如何，讓董事會成員先接種，只會損害公眾對公平分配的信心。