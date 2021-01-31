病毒正演化 頑強抵抗特定疫苗 佛奇：全國須加快接種

輝瑞執行長博爾拉29日在瑞士達沃思論壇上表示，輝瑞正加強對新變種疫苗的研發。(Getty Images)

最新研究顯示，新冠疫苗 對於南非變種病毒 的防護力較弱，顯示病毒正透過不斷的感染進行演化，來對抗疫苗，讓公衛專家相當擔心；而產制疫苗的輝瑞(Pfizer)也正加快腳步，研發能對抗變種病毒的疫苗。

在去年底出現的南非變種病毒，目前已散播至美國和世界各地至少30個國家；不幸的是，美國藥廠諾瓦瓦克斯(Novavax)和嬌生(Johnson & Johnson)在南非進行的疫苗試驗，發現防護力分別僅有49%和57%；此外較先獲得使用授權的輝瑞與莫德納(Moderna)疫苗，對南非變種病毒產生的免疫反應也較低。

目前的實驗已證明，變種病毒對特定疫苗更加頑強，不易被消滅；哈佛大學公共衛生學院流行病學專家米納(Michael Mina)表示：「以演化的角度來看，這是可預期的狀況。」

原本專家估計新冠病毒可能耗時好幾個月，甚至數年才會對疫苗出現抵抗力，不過病毒快速於世界各地傳染，加快了演化與突變速度；最顯而易見的狀況，便是過去曾染病，已帶有抗體的康復患者，仍被變種病毒二次感染。

莫德納研究人員擔心，類似狀況可能出現在已接種疫苗的民眾身上；莫德納使用接種疫苗民眾的血液進行實驗，發現免疫力雖然對英國變種病毒不變，但對南非變種病毒效力降低；輝瑞疫苗同樣對南非變種病毒效力較弱。

目前的疫苗幫助免疫系統辨識病毒表面的棘蛋白，但突變卻讓病毒有可能躲過免疫系統。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也表示，變種病毒已傳至美國無疑是一大警訊，全國上下必須加快疫苗接種。他說：「盡快讓越多人接種越好，這可能是減緩病毒突變的關鍵；如果病毒無法複製，將無法突變。」

來源：WHAS11 YouTube頻道

美國目前每日約有120萬人接種疫苗，但專家直言進度仍太慢。現在沒有人知道等疫苗接種達一定數量，屆時又將有何種變種病毒出現。

因此莫德納已宣布研發防範南非變種病毒的追加劑(booster shot)，輝瑞也快速投入新疫苗的研究；輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)就說：「疫苗非常有可能在未來失去效用。」