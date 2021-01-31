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美對抗新變種 專家：基因定序研究不夠 目前正落後

記者顏伶如／綜合報導
對新冠病毒基因定序研究工作上，美國相對落後。圖為丹麥研究員本月15日正在研究英國的變種新冠病毒。(路透)
對新冠病毒基因定序研究工作上，美國相對落後。圖為丹麥研究員本月15日正在研究英國的變種新冠病毒。(路透)

專家指出，美國雖然已掌握最早出現於英國，以及在南非現蹤的兩種變種新冠病毒，但因在偵測病毒的基因定序(genetic sequencing)研究目前做得不夠，因此可能有更多變種病毒正在迅速傳播，只是還沒有被發現。

華盛頓郵報報導，缺乏大規模基因定序，代表著發現並減緩變種病毒傳播的機會越來越低，如同當初英國率先發現傳染力增強的變種新冠病毒，巴西、南非也分別發現有變種病毒。

報導指出，目前正是基因定序派上用場的最佳時機，因為變種病毒在美國人之間仍未造成大流行，衛生主管機關可以提前部署，針對變種病毒採取行動。

亞歷桑納州立大學(Arizona State University)生物醫學診斷教授瑪拉‧愛斯賓納爾(Mara G. Aspinall)說：「因為這些變種病毒出現的關係，我們正在跟時間賽跑。在這場比賽中，我們是落後的。」

報導分析，美國現在的狀況就跟疫情爆發初期一樣，當時因為缺乏檢測，導致新冠病毒在美國到處肆虐；目前在全美新冠病毒確診案例中，僅有極小部分送交進一步的基因定序研究。

新冠病毒與所有病毒一樣，在人與人之間傳播時會出現突變，因此基因定序研究非常重要；不過，許多變異其實影響不大，病毒感染力、染病嚴重程度均未因此改變。然而，如果科學家不知道究竟哪一株病毒正在人口之間流行，具有重大影響的變異，可能無法查覺。

過去幾個月來，許多科學家疾呼擴大採檢樣本基因定序研究，但衛生專家與州級官員指出，受限於經費不足、政治因素及聯邦協調問題，始終無法做到。

專家指出，倘若要做到更多基因定序研究，設備、人員及經費都需要增加；但聯邦政府到目前為止，卻還沒有建立基礎架構，也沒有訂定透過全國資料庫接收、處理及分享研究資料的程序規定。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)29日指出，正在全國各地加強基因定序研究。

瓦倫斯基說，僅僅過去十天期間，已經大幅提高病毒偵測，「不過，我們對於加強病毒偵測的計畫，是希望比現階段做到的還要更多」。

在法國馬賽的科學家本月11日正在研究英國變種病毒的基因排序，目前所知有限。(Ge...
在法國馬賽的科學家本月11日正在研究英國變種病毒的基因排序，目前所知有限。(Getty Images)

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