病毒擋不住？已打第二劑疫苗 麻州眾議員仍染疫

麻州民主黨籍國會議員林奇在打過兩劑疫苗後，還是檢測陽性確診。(Getty Images)

麻州兩名國會眾議員 林奇(Stephen F. Lynch) 、特拉漢(Lori Trahan)在接種新冠疫苗 後，陸續傳出檢測 呈陽性反應；特別是林奇已經接種了第二劑疫苗；這也凸顯出即便注射了兩劑疫苗，仍可能染疫。

民主黨籍麻州眾議員林奇29日驗出新冠病毒陽性，本周稍早前他辦公室的一名員工已驗出陽性反應；林奇在20日之前就已接種第二劑輝瑞疫苗，他在出席總統就職典禮前的檢測結果為陰性。

林奇的發言人表示：「林奇目前感覺良好，他將自我隔離並在接下來幾周由代理人負責在國會代其表決。」發言人補充說明林奇接種疫苗後一直都有遵守CDC的指示。

麻州另一位民主黨眾議員特拉漢28日宣布新冠病毒檢測結果為陽性，同樣為無症狀，她上周已接種第一劑疫苗，特拉漢也將委託代理人出席國會表決。

醫學專家指出，某些個案在接種第一劑或第二劑疫苗後驗出陽性並不意外，輝瑞公布的臨床試驗數據顯示，接種第一劑疫苗後，預防感染的效果為52%，接種第二劑疫苗七天後的預防效果為95%。小部分的患者即使在完全接種疫苗後仍會有輕微症狀，但在臨床試驗中，約2萬人中僅有一人在施打兩劑疫苗後出現嚴重的新冠病毒症狀，此結果表示疫苗保護作用良好。

國會議員最早於12月18日開始接種疫苗，根據地方新聞報導，林奇當時希望等到該區的醫護人員、第一線工作人員及老年族群之後再接種疫苗，目前尚未得知林奇接種疫苗的日期。

公衛專家強調，施打第二劑輝瑞疫苗通常要一周後才會達到95%有效，施打第二劑莫德納疫苗一般要等到兩周後才達到94%有效。美國目前有至少2320萬人已接種疫苗，CDC建議已接種疫苗的民眾繼續實行戴口罩、維持社交安全距離、勤洗手等安全措施。CDC指南指出目前仍無法得知接種疫苗後是否能避免將病毒傳染給其他人，即使患者本身並無症狀。

戴口罩在美國儼然已成政治問題，就連在國會也是如此，某些民主黨議員表示他們擔心6日國會大廈暴亂時，與拒戴口罩的共和黨議員一起避難可能讓他們被感染新冠病毒。