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南卡之後 新冠南非變種入侵馬州 州長：恐已社區傳播

編譯潘勛／綜合30日電
馬州州長霍根，30日表示南非變種病毒傳出在馬里蘭州巴爾第摩地區現蹤，患者沒有旅遊史，讓公衛專家擔心新變種已在社區感染了。(美聯社)
馬州州長霍根，30日表示南非變種病毒傳出在馬里蘭州巴爾第摩地區現蹤，患者沒有旅遊史，讓公衛專家擔心新變種已在社區感染了。(美聯社)

南卡羅來納州之後，馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)30日宣布，該州也發現傳染力很強的新冠病毒南非變種；由於南卡州兩位成年患者並未前往南非旅遊，彼此也沒關係，馬州又出現病例，公衛專家憂心南非變種病毒已在社區內流傳，呼籲民眾提高戒備。

來源：WBAL-TV 11 Baltimore YouTube頻道

「華盛頓郵報」30日報導，霍根聲明表示，聯邦疾病防治中心(CDC)及州衛生廳均證實，州內有一人確診感染代號為「B. 1351」的新冠病毒南非變種，衛生廳正密切觀察州內本變種，也大力敦促民眾格外小心謹慎，繼續奉行標準的公衛及安全措施，包括戴口罩、勤洗手、維持社交距離，以防制新變種的散布。

新冠南非變種顯然不會讓患者病情更重，致死率也沒更高，但公衛專家表示，它的傳染力更強，目前的疫苗要對付此變種，效力只怕沒那麼高；南非變種已出現在20多個國家，而美國第一例是27日發現於南卡州。

新冠南非變種病毒確定在第二個州出現，讓衛生官員提高戒心，他們本周已警告說，南非及其他地區的新冠變種，都令抗疫進度為之受阻；可以確定的是，病毒各變種的傳染力要比原病毒株來得強，而美國幾乎沒花心思在做新冠病毒的基因排序，無法查出病毒新變種，就任由它們不知不覺地散布。

霍根表示，州內新冠南非變種病例發生在巴爾的摩地區，患者最近並沒有國際旅遊紀錄，「因此讓社區傳染更為可能。」州長辦公室另表示，正廣泛追蹤病患的接觸史，以確保快速找出可能接觸過的人，進行隔離檢疫。

馬里蘭州發布報告前，各地衛生官員及拜登政府官員均表示，全國必須加快疫苗接種，搶在不斷變化的病毒前頭。

南卡州衛生廳官員表示，州內27日查出一名新冠患者罹患南非變種，另獲聯邦疾病防治中心告知，另一例也是；兩名患者都沒前往南非旅遊，彼此也沒關係；這意味南非變種已在社區內流傳。

衛生廳代廳長崔克斯勒聲明指出，州內出現南非變種病例，強烈提醒南卡州民抗疫行動離結束還早，大家都在抗疫最前線。

南非 南卡羅來納州 聯邦疾病防治中心

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