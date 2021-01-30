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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

交易量爆增 羅賓漢調頭寸急募資金

編譯潘勛／綜合29日電
散戶狂下單衝擊券商，導致羅賓漢現金緊缺，所幸成功募得10億元。(Getty Images)
散戶狂下單衝擊券商，導致羅賓漢現金緊缺，所幸成功募得10億元。(Getty Images)

紐約時報29日報導，本周散戶大舉融資購進GameStop(遊戲驛站)之流的股票，交易量爆增，對最大線上券商之一的羅賓漢(Robinhood)的資金造成極大壓力；該股票電子交易平台為了繼續營運，向六家銀行緊急調頭寸，金額在5億到6億元之間，以因應「集管信託清算公司」(Depository Trust & Clearing Corporation)所設的準備金要求，確保交易夥伴免受可能的損失。

羅賓漢28日被迫限制客戶購買GameStop等股票；匿名知情人士指出，羅賓漢仍要更多現金，才能確保自己不再向客戶設限；羅賓漢並未公開上市，其現有投資人如Sequoia Capital及Ribbit Capital創投公司因羅賓漢之求，28日深夜集會，提供緊急注資。

羅賓漢公司發言人卓伯尼克(Josh Drobnyk)表示，這個跡象強烈顯示，投資人對公司有強大信心，助羅賓漢進一步服務客戶；Sequoia及Ribbit兩公司則拒絕評論。

兩名知情人士透露，新注資的投資人得以優惠價格，收到額外的羅賓漢公司股票；所謂的優惠價格，與羅賓漢公司一旦公開上市的股價連動；羅賓漢計畫在今年稍晚公開發行股票。

紐時認為，羅賓漢緊急籌資之舉，是股票市場的交易方式本周遭顛覆的最新跡象之一；散戶投資人大軍挑戰華爾街對股市的宰制，迅速推高諸如GameStop等公司的股價；有些散戶已收割巨額獲利，讓至少一家大型對沖基金嘗到龐大損失，必須紓困。

設在矽谷的羅賓漢公司對投資人線上購股至為重要；目前新冠疫情猖獗，股票價格又狂飆上升，很多人沒有其他方法消磨時光，便下載羅賓漢的應用程式買賣股票。

羅賓漢公司提供不收手續費的平台，成功吸引數百萬以往沒買賣股票的年輕人；批評人士說，其應用程式讓買賣股票感覺起來像在打線上遊戲；羅賓漢不收手續費，靠著把客戶的股票買賣轉嫁給更大的券商如Citadel來賺錢。

羅賓漢 股票 投資

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