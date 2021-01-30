追捧GameStop像賭博 專家勸「最後恐悲劇收場」

專家提醒，在遊戲驛站股票狂熱中，投資人應保持冷靜、長期持股；圖為29日的紐約證交所。(美聯社)

GameStop(遊戲驛站)狂熱未歇，29日股價重啟漲勢，但股市老手和財經專家呼籲投資 人，還是走回「保持冷靜，長期持股」的傳統之路，較為穩妥。

這支股票 從元月12日的19.95元價位，上竄到25日76.79元，26日147.98元，27日急飆到347.51，交易平台受不了叫停，才開始回跌的狂飆故事，已經驚動股市，震撼政壇。

雖然有人把這叫做小蝦米 扳倒大鯨魚的「草莽革命」，但該股的公司「身價」遠不如股民狂喊的價碼，令人想起17世紀荷蘭鬱金香狂潮；專家們勸道，還是把錢投進較穩建也多元的股票債券組合，也就是價位仍低的指數基金為宜。

1637年發生的鬱金香狂潮被視為世上最早的泡沫經濟事件，當時由鄂圖曼土耳其帝國引進的鬱金香球根吸引大眾搶購，導致價格狂飆，然而在泡沫化後，價格僅剩下高峰時的百分之一，讓荷蘭陷入混亂。

投資策略家伯恩斯坦(Richard Bernstein)說，疫情雖然改變了企業獲利的周期，但投資到能源、原物料和製造業公司的股票，還是有利可圖，「去追像GameStop那樣脆弱又不賺錢的公司，不是正軌。」

當初對沖基金看上GameStop，並不是它的獲利能力，而是它被「看衰」的特性，想從中撈取短期利益，沒想到Reddit散戶透過WallStreetBets留言板糾合反向操作，大挫做短線的法人基金的銳氣，逼大基金操盤手不斷以更高價買回被散兵游勇推上天的股票。

學界人士也認為，雖然投機性交易很好玩，也很好賺，畢竟也是很危險的事，就像賭博；哥倫比亞大學商學院教授莫雷米(Ciamac Moallemi)說，「對多數人來講，只會以悲劇收場。」