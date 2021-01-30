股市革命推手 媽媽說他從小就會從刮刮樂賺錢

波士頓金融分析師基思·吉爾，是炒熱GameStop股票的幕後推手。(取自Youtube)

在Reddit聊天室「華爾街 賭博版」(WallStreetBets)炒熱GameStop股票 的幕後推手、戶名為「DeepF—ingValue」的波士頓金融分析師基思·吉爾(Keith Gill)，在率領成千上萬散戶掰倒做空對沖基金大戶、顛覆華爾街之後，首度接受媒體專訪；他向華爾街日報說，自己是個普通人，「我沒想到會這樣。」

對許多散戶投資 者人來說，34歲的吉爾是實體電子遊戲零售商GameStop股價大漲1600％的背後關鍵人物；但這位固定在波士頓郊區住家地下室直播視頻，在Youtube頻道以「咆哮小貓」(Roaring Kitty)為名的網紅表示，「這整個故事比我重要得多。我支持這些散戶投資人，他們有能力發聲。」

吉爾說，他無意引起國會、聯邦準備理事會、對沖基金、媒體，交易平台和成千上萬投資者的注意，但他不是個煽風點火想動搖根本的人，只是深信投資人可以在不受歡迎的股票中，找到價值。

金融分析師基思·吉爾和妻子在波士頓家中。(取自臉書)

吉爾還表示，他從沒想過會有大批粉絲在網上為他的身分或他交易賬戶裡的幾百萬元爭辯，他只是個有上網業餘愛好的父親，在波士頓郊區家門口草坪有個塑膠兒童溜滑梯，他2歲的女兒叫他Dada。

但許多線上投資人表示，吉爾的倡議與帶領，讓他們形成一股強大的力量，大到讓對沖基金損失慘重，並讓股市發生翻天覆地的變化。

「您堅定的指引，讓我們許多人不只是下單買股，而且堅定不移。」一位Reddit用戶在網上寫道，「您的榜樣確實改變了成千上萬普通人的生活。真心感謝你，您所賺的每一分錢都是應得的。」

吉爾過去幾個月來固定在WallStreetBets貼出他的期權交易截圖；27日他的截圖顯示，他買GameStop股票花費74萬5991元，當日價值已達4797萬3298元。GameStop股價當天大漲135％，寫下創紀錄每股347.51元；28日雖重挫至194元。29日又大幅反彈至325元；今年年初GameStop每股股價僅約18元。

吉爾28日曾發布另一截圖，顯示他損失了1500萬元；當日收市後，華爾街日報查看他的交易帳戶仍持有約3300萬元，裡面有GameStop股票、期權和數百萬現金。

華爾街日報訪問了吉爾的母親伊萊恩·吉爾(Elaine Gill)，她說：「他一直喜歡錢。小時候，他會從人們不知道自己會贏的那些刮刮樂彩券上頭賺錢。有人把那些彩券扔到地上，很多時候其實還有錢可領。」

談起兒子率眾「扳倒大鯨魚」，伊萊恩表示，「當情況開始變得瘋狂時，我問他的第一件事是：『這是非法的嗎？有沒有任何不誠實？』他說：『媽媽，沒有不合法。』」

吉爾在2019年6月左右開始投資GameStop，當時股價在5元左右徘徊；他看到這家陷入困境的零售商，藉最新電子遊戲機吸引新客戶、試圖振興的潛力。

吉爾說，他的生活在一夕間發生了變化，他想繼續經營YouTube「咆哮小貓」頻道，也許會買房子，「我認為這筆交易會成功，但過去這一周發生的事，完全不在我料想之內。」