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顛覆華爾街歷史 散戶以社媒集結 掰倒巨鱷大戶

記者張大仁／綜合報導
股市散戶投資人團結起來對抗基金，其利可斷金，已寫下傳奇。圖為29日的紐約證券交易所。(美聯社)
股市散戶投資人團結起來對抗基金，其利可斷金，已寫下傳奇。圖為29日的紐約證券交易所。(美聯社)

散戶本周推動GameStop打贏了「聰明錢」，這場投資人與對沖基金之戰在華爾街留下不可磨滅的印記；尤其在投資方式逐漸改變，以及新冠疫情顛覆所有常態之後。

放空的設定是：如果股價下跌，持有部位(投資持有的狀況)者就賺錢；但是如果股價上漲，投資人必須回補股票，而這麼做都會推升股價，從而造成軋空。

GameStop就是這種形式的典型代表，隨著投資人買進股票和空頭回補，它的股價從22日的35.50元驟升至27日的483元，再跌到29日收盤時的每股328元左右。

BNY Mellon財富管理公司資訊長格羅豪斯基(Leo Grohowski)說，對沖基金30年前顛覆了華爾街，但現在它們反遭顛覆，「許多事情還在發生中，這不會是一次性的。」

Piper Sandler資深研究分析師瑞貝托(Rich Repetto)表示，利用社交媒體論壇和網路交易的投資人，類似於新冠疫情期間員工在家工作對職場的影響；在疫情期間，這種交易現象已經開始出現，並且由於人們被困在家中而加劇；就像在家工作一樣，許多人最終會重回原有慣例，但有些改變卻是永久的。

他指出，「現在出現不同的交易行為，我們不會重回2019年。現在新一代投資人已透過App進入股市。」

華爾街也因此出現改變，香櫞研究(Citron Research)就宣布不再發布空頭部位研究報告，結束長達20年的操作常規。

有些股市專家還預計，這次事件將為華爾街長期執行的放空策略帶來新的亮點，但批評者指出，這都是針對那些業務遭到新冠疫情重挫的公司而來。

本周瘋狂的交易導致數十億股易手，也可能改變股市動態，對沖基金可能會對放空更加謹慎。

至於散戶，由於疫情期間的零售交易激增，占大盤交易比率已經10%出頭增加到大約20%；網路交易平台「羅賓漢」(Robinhood)和其他網路經紀商提供的免費交易，更助長了這股趨勢。

投資 疫情 華爾街

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