股海乘風起 華人孤注一擲 8000變33萬

華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

「靠樂透成巨富的想法已經過時了，我花了不到一個月，8000元增值為33萬。」28歲的華裔上班族Albert，今年1月初響應Reditt論壇掀起的「股市革命」，以8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop，代號GME)股票 ，儘管經歷28日的「驚濤駭浪」，Albert堅持信仰握股在手；不到一個月，這筆當時他「傾家蕩產」拿出的所有現金，29日總值已翻了超過40倍、近33萬元。

平日在一家軟體公司上班的Albert興奮表示，魔幻般的2021年，好戲連台才正開始。

●他，上班族，不信「散戶背鍋」常規 如今賺得滿手

紐約大學 畢業的Albert，進入社會工作後因為要償還學貸，一直無法存下太多現金，受到還債限制，平日沒有做其他投資，直到他加入類似中國股吧的Reddit股市論壇，看到有人開始鼓勵大家買入遊戲驛站的股票和期權，經過深入研究，決定孤注一擲。

他說，美股散户代表、社交資本公司執行長Chamath Palihapitiya，帶領美國散戶買入遊戲驛站股票，其觀點也代表了成千上萬散戶的心聲，就是「資本市場需要完整的管理機制，但絕對不是遵循華爾街大佬的遊戲規則」。

Albert說，這個時代絕對不再是巴菲特的時代，而是屬於Palihapitiya這樣的弄潮兒，是時候改變「錢總是大鱷賺、鍋總是散戶背」的不公平局面。他為了見證歷史，不會輕易將GME股票脫手。

●他，博士生，下跌出脫→趁漲搶回 一天增值5.5萬

除了Albert這類力圖參與歷史的信仰者外，27歲仍在讀博士班的陳宇航則比較傾向「獲利」而參與股市，從Reddit論壇，獲得了相關訊息，1月26日以100元左右，購入約500股的GME，此後股價 一路漲破300元，直到28日。

「28日突如其來的暫停購入通知，加上如洩洪般的股價下挫，讓我一下子少賺了快七成。」陳宇航當下壯士斷腕，28日收盤前賣出所有遊戲驛站持股，獲利約5萬。

不過，收盤後他緩了緩氣，又覺得後悔出售持股，29日一開盤他用215元再搶回500股入倉，「這次我不會輕易拋售了。」當天GME收盤328元，陳宇航這個決定，讓他一天又增加超過5.5萬元

但陳宇航也坦承，要加入這波新興的股市風潮，「心臟要夠強。」

「遊戲驛站」(Gamestop)股票29日繼續成為股市的焦點，再度大漲；圖為紐約證券交易所。(美聯社)

●他，小股民，悄悄買下AMC娛樂20張 四天賺了1.5萬

曾在「遊戲驛站」每股50元時，準備搶進的明尼蘇達州股民陳愛國說，他很早就開了Robinhood交易帳戶；然而，準備要買進GME當天，股價一下子暴漲一倍到100元，「我真的下不了手，想說等兩天價格下跌時再進貨。」沒想到從此股價一飛沖天，「再也買不起。」

也緊跟Reddit股市論壇的陳愛國說，雖沒買到GME，但他25日在各界都還沒有注意到AMC娛樂時，買進20張該支股票的股權，28日股市一陣慌亂，「我隨手出清了AMC，四天賺了1.5萬。」