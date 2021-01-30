10月來最慘一周…GameStop攪亂美股 國會促監管

位於紐約市曼哈頓的一間GameStop店面，該公司股票交易連日來在證券市場掀起波瀾。(路透)

大型對沖基金與散戶因電玩零售商「遊戲驛站」(GameStop)持續上演「小蝦米對抗大鯨魚」的多空大戰，美股 29日再現賣壓，截至當天，對沖基金做空GameStop估計已損失190億元；網路交易平台羅賓漢(Robinhood)放寬交易限制，讓前一天被迫下跌的GameStop數度熔斷漲停，股價收盤上漲67.87%，但股市受震盪波及，道瓊下跌620點，失守3萬點大關。

美股29日創10月以來最慘一周，反映新冠疫情影響經濟，以及GameStop飆漲持續攪亂美股；不少人擔心GameStop軋空做空之爭恐波及其他股票 和整個華爾街。

大型對沖基金慘賠190億

大型對沖基金做空GameStop不成，GameStop與AMC股票29日分別上漲68%和54%；對沖基金損失慘重，截至29日估計損失190億元，光是GameStop27日股票大漲135%就使他們蒙受約100億元損失；一名對沖基金業者甚至表示，他再也不做空。

羅賓漢29日取消前一日企圖降溫投機熱的交易限制，容許投資 人繼續購買部分股票後，GameStop早盤飆長113%，最終上揚近70%。

過去三周GameStop暴漲1600%，過去一周GameStop則飆漲400%，AMC成長278%；許多大型投資公司做空持續慘賠，迫使他們出售部分賺錢倉位以平衡損失並換取現金，結果反而使無關本次GameStop之爭的其他股票下跌。

與此同時，國會越來越多人呼籲監管機構涉入，證券管理委員會(SEC)29日表示，正謹慎監視當前情況，評估特定股票交易價極度波動的情況，並警告投資人恐很快慘賠或者衝擊市場信心。

兩院委員會將召開聽審

參院銀行委員會(Senate Banking Committee)和眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)擬就GameStop爭議召開聽審。

道瓊工業指數29日下跌620.74點或2.03%，收在2萬9982.62點；史坦普500指數(S&P 500)下跌73.14點或1.93%，收在3714.24點；以科技股為主的那斯達克指數(Nasdaq)下跌266.464點或2.00%，收在1萬3070.694點。

這是美股過去三天內三大指數二度大跌，包括最近帶動美股狂漲的特斯拉(Tesla)和亞馬遜(Amazon)；分析師指出，蘋果和谷歌母公司Alphabet29日股價下跌，似乎與社群平台Reddit有關GameStop討論所引發日內交易脫不了關係。

華爾街持續關注GameStop和其他射月股票(moonshot stock)，在GameStop大獲成功後，投資人也開始關注其他被對沖基金和華爾街公司低估的股票。