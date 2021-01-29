陳水扁親信 黃芳彥舉槍轟頭自盡…涉洗錢遭通緝 逃美十多年

黃芳彥因捲入扁家海外洗錢案等多項弊案，2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。但專家稱通緝令將隨著他的死亡而被註銷。(本報檔案照)

因貪腐被定罪的台灣 前總統陳水扁的親信、前新光醫院副院長黃芳彥 (Fan-Yen Huang)，因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，傳出在美國自殺身亡的消息；洛杉磯橙郡法醫所驗屍官辦公室向本報記者證實，黃芳彥是在爾灣 市一處商業區後的停車場，舉槍自轟頭部身亡，而非台灣傳出的服藥過量。

驗屍官辦公室官員Erica Arellano表示，案發地點在爾灣市(Irvine)，該案剛完成屍檢與解剖，目前屍體還在法醫所；28日剛剛完成的屍檢結果證實，黃芳彥為持槍自盡，頭部中彈身亡。

失蹤數日 家人報警搜尋

爾灣警局發言人Karie Davies表示，黃芳彥是爾灣居民，一名家庭成員因為無法通過手機找到他而擔心，因此在1月25日(周一)向爾灣警局報案失蹤；警員前往其住家的公寓調查，並懷疑黃芳彥可能想傷害自己。

根據檢方28日晚間公布的最新訊息，估計黃芳彥自殺死亡時間為26日上午8時15分。

黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（網路照片）

Karie Davies說，27日下午12時41分，警方在爾灣一處商區的後面，發現黃芳彥的座車，並發現黃芳彥的屍體；警方表示，橙郡法醫辦公室會做屍檢及確定死亡原因，目前該案沒有發現任何涉案的可疑人員。

黃芳彥的胞弟黃重彥稍早在台灣受訪表示，獨居的黃芳彥已失蹤三、四日，27日上午被尋獲陳屍在住家停車場自己車子內；他聽姪兒口氣，不像外傳的舉槍自盡事件，推測有服用安眠藥及酒精的黃芳彥可能未注意而使用過量。

豪宅電梯 留下最後身影

黃芳彥生前定居南加州多年，住在橙郡爾灣市一棟15層樓的豪華大樓；據黃芳彥一位友人提供給本報大樓電梯監視錄影留下了黃芳彥生前最後的影像，是在美西時間1月24日(星期日)上午6時左右，警方在27日發現他的屍體。

從大廈的影像中，可看到白髮的黃芳彥穿著紅上衣、黑長褲，戴著白口罩，左手中拿著一本書獨自搭電梯出門。

黃芳彥失蹤後，友人為了尋找他，曾在社交媒體上公開兩張照片，並指稱黃芳彥在美西時間23日(星期六)晚上才與家人通話，可能駕著一部黑色2010年的Lexus外出。

圖為陳水扁(中)2004在黃芳彥(左)陪同下赴台大醫院健檢。(本報資料照片)

據黃芳彥一名不願透露姓名的老友表示，黃芳彥在南加州有不少朋友，經常一起去打高爾夫球，而且每次打球都是步行18洞，讓他維持著好身材；黃芳彥為人親切，他常去的幾座高爾夫球場，幾乎每個人都認識他。

黃芳彥的兒子住在佛羅里達州，父子兩人感情很好，去年12月兒子特地來南加州，還陪著爸爸一起駕車出遊；黃芳彥自1月24日出門後沒有返家，也是他兒子最先知道，並開始請求住在附近的朋友四處搜尋。

黃芳彥的兒子已趕到南加州處理後事，因為事出突然，不願接受媒體採訪；黃芳彥的老友提到，他們計畫在近期為黃芳彥舉辦線上追思會。

關係親密 與扁家結緣早

黃芳彥與陳水扁家人結緣甚早；1985年，扁妻吳淑珍出車禍送台大醫院開刀，黃芳彥是當時的麻醉醫師，黃妻則是吳淑珍的復健治療師；1992年，黃芳彥任新光醫院醫療副院長，並在2000年陳水扁當選總統後，擔任總統醫療團召集人，多年來與扁家關係親密。

陳水扁2008年卸任後，黃芳彥捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢新台幣2.8億元等案遭台灣特偵組查辦。

2008年11月，擁有美國永久居留綠卡的黃芳彥，在特偵組約談他之前秘密赴美，事後主動致電特偵組，曾幫扁妻吳淑珍保管價值新台幣數億元的多件珠寶，包含11顆裸鑽；當時特偵組將黃芳彥列為洗錢案被告，因拘傳未到，於2009年以「特偵緝字第一號」通緝黃，期限至2034年。