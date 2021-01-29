黃芳彥弟：哥哥有紅粉知己作伴 曾說FBI抓人就舉槍自盡

黃芳彥(中)與扁家關係密切，當年遭約談。(本報資料照片)

「如果FBI上門抓我，我會拿槍自轟頭部，絕不束手就擒…」，黃芳彥 胞弟黃重彥回憶，哥哥赴美期間，台灣政府一直透過司法互助想把人抓回來，當時哥哥就買了一把槍，揚言FBI若登門，會立刻舉槍自盡，不會束手就擒。

綠再度執政 黃心情變得輕鬆

黃重彥說，隨著政府改朝換代(指民進黨再度執政)，黃芳彥在美國 心情變得輕鬆了，哥哥雖然在美國是獨居老人，但過得不錯，有「紅粉知已」與球友作伴，所以他推測應該不是自殺。

他說，哥哥在南加州 住處獨居約一年，因有紅粉知己，所以姪兒不常去打擾；哥哥三、四天前失聯，因此向警方報案協尋，直到昨天上午接獲姪兒電話，才知哥哥陳屍在自己座車的駕駛座上。

他說，家中五兄弟他排行老么，與排行第四黃芳彥只差二歲，兄弟感情不錯，每年他都會到美國看哥哥，平時也有聯絡，昨天聽聞噩耗後，以前兄弟相處間各種趣事、糗事歷歷在目，但「剛才哭過，眼睛紅腫…」，活到這把年紀才知道暗夜啜泣的痛。

他表示，曾和哥哥討論過生死，哥哥認為「年過70，死亡就像在回家的路上，是自然不過的事情。」沒有懸念也沒有牽掛。黃芳彥的太太及大兒子都已在美國過世，還有一名兒子在美國，後事將由姪兒處理；在台的親人因疫情關係，不會到美國。

買了不少房 沒固定交往對象

與黃芳彥熟識的僑界人士表示，黃芳彥的兒子之前因為好幾天聯絡不到住在加州的父親，住在外州的他因此向警方報案，但因為新冠疫情的關係，警方在處理上並不積極；後來他直接飛到父親加州住宅，在停放車庫中的車子裡發現父親屍體，已氣絕多時。

這位人士說，黃芳彥旅居加州已超過十年，在當地買了不少間房子，外傳黃有多位紅粉知己，似乎沒有固定交往對象。黃平常的休閒活動很單純，幾乎有空就往高爾夫球場跑，此外也有小酌的習慣，家中收藏不少好酒。