黃芳彥猝逝 陳水扁：不敢置信 12天前才致電哀悼扁媽
與前總統陳水扁家關係密切的台灣新光醫院前副院長黃芳彥傳出在美國猝逝，陳水扁28日晚在臉書哀悼，直呼不可置信。陳水扁說，1月16日，黃芳彥還打電話對扁媽過世表達哀悼與慰問之意，才過12天就聽到黃的死訊，簡直沒辦法相信這是真的。
陳水扁說，「好友芳彥兄的死，不禁讓我想起2003年抗煞期間，當台北市和平醫院在4月24日封院後，黃醫師跑到玉山官邸跟我報告封院是不對的，建請總統站出來召開國安高層會議才能有效解決。由於我沒有這一方面的專業和經驗，我要黃醫師私下跟行政部門及北部醫學中心的大院長溝通協調，必要時總統再出面處理。」
陳水扁說，根據當時的三軍總醫院院長陳宏一回憶，4月25日，行政院應變會議召開前，黃芳彥邀請國防部副部長林中斌和陳宏一了解，三總成立專責醫院的可能性。經協調後改由國軍807總醫院成立專責醫院。4月26日，三總陳院長正式在國軍807總醫院成立專責醫院準備收治隔離和平醫院轉出之確診病患，一人一床。同時協調北部除台大以外的其他醫學中心，各出一個醫師六個護理人員，主治醫師及排班由三總負責。黃芳彥在協調溝通有了共識結論後，防疫如作戰，特別到官邸報告並籲請總統連夜召開國安高層會議。
陳水扁說，4月26日，當天晚上10時多，他在總統府召開國安高層會議，經過冗長的討論後形成共識，約在隔日凌晨2時，由他裁示抗煞36小時大作戰，要把被封院的和平醫院重大確診病患，轉送國軍807總醫院收治隔離。4月27日，第一批和平醫院的十多位重大確診病患完成轉送。
陳水扁說，當36小時抗煞大作戰完成後，為了安撫心有疑慮的醫護人員，黃芳彥自告奮勇地說，要以生命住進國軍807總醫院的專責醫院，全天候陪同醫護人員，同生共死，直到疫情解除。黃醫師同時寫好遺囑，交待後事。「2003年有很多出名的抗煞英雄，黃芳彥醫師絕對是非常重要的功成不居『無名』英雄。」
陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中當晚聽到黃芳彥死訊後表示感到震驚、很遺憾，祈願黃醫師安息，家屬節哀順變。
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