未來幾周「國內恐襲」！國安部罕見發警告

國土安全部27日發出警告指出，由於對總統大選不滿，美國國內暴力威脅加劇，可能持續數周。部分極端暴力分子可能受1月6日國會暴動事件鼓舞而發動攻擊，目標對準民選官員與政府機構。圖為支持川普的「驕傲男孩」成員去年12月12日全幅武裝在華府示威。(路透)

聯邦國土安全部(DHS)一年來首度於27日發布全國性恐怖主義警告，示警美國 人日益受到「意識形態引發的暴力極端主義分子」威脅，有關2020年總統選舉等不實言論引發不滿，恐導致國內部分人士未來幾周發動攻擊。

過去國安部透過全國恐怖主義警報系統示警，通常是擔心來自外國政府與極端組織的威脅，而非國內極端主義；上次該系統是在2020年初發布全國警告，當時美國暗殺伊朗軍方指揮官，並警告美國恐遭伊朗報復；再前一次則是前年國安部警告伊斯蘭國(ISIS)等恐怖組織的威脅。

雖然這回國安部未明指具體威脅何在，也沒特別標明特定組織，但其指出，這些因意識形態而參與暴亂行動的人來自社會「廣大層面」，並直言美國受到威脅的環境已形成。

國安部27日警告，過去一年國內極端分子受到防疫措施、選舉和警察用武等多項議題的刺激，進而驅動國內恐怖攻擊；這群人受到意識形態激勵，反對政府公權力運作與總統權力轉移，又受到不實言論煽動而引發種種不滿，未來可能繼續動員、鼓譟並訴諸暴力。

國安部擔心國會暴動恐鼓舞部分極端分子，美國仍籠罩在暴力的陰影下；這僅只一頁的「反恐警告」公文採用的字眼，顯示國安官員認為過去一年來所有反政府的怨氣，而且國安部顯然把旨在推翻選舉結果的暴力行為當作「幾近恐怖主義」的罪行。

國安部前助理副部長瓦瑞克(Tom Warrick)與其他部門官員表示，他們沒印象過去曾用警示系統警告國內威脅。

該示警系統於2011年成立，取代911恐攻後的顏色分級示警；這次國安部警告由代理部長佩科斯奇(David Pekoske)發布，拜登提名的部長人選梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)尚未獲得參議院的認可。

同日，聯邦檢察官起訴加州 男子羅傑斯(Ian Benjamin Rogers)，他誤信前總統川普 勝選，因此製作管狀炸彈，並計畫對民主黨人與其他人發動「戰爭」，好讓川普掌權。

44歲的羅傑斯1月初因違反加州武器法而遭拘捕，納帕郡政府與聯邦調查局(FBI)搜索他家與店家，發現49把手槍、5個管狀炸彈和納粹旗。

根據起訴書，羅傑斯告訴調查人員炸彈僅供娛樂，但根據他的手機簡訊，他有意炸掉民主黨大樓，並暗示可能攻擊將川普社群帳號封鎖的推特和臉書；他也揚言：「我希望45(任總統)發動戰爭，他不做就換我來。」

羅傑斯尚未出席舊金山聯邦法庭，他的保釋金為500萬元；羅傑斯律師表示，一名遭羅傑斯裁掉的員工促成這起刑事調查。