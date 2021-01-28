「驕傲男孩」首領塔里歐 曾是FBI臥底線民

仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)主席塔里歐(Enrique Tarrio)。（美聯社）

路透報導，聯邦法院紀錄顯示，仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)主席塔里歐(Enrique Tarrio)自從2012年被捕之後，就被聯邦調查局(FBI)及地方警察 機關收納，擔任臥底線民，多次協助辦案。

報導指出，根據2014年邁阿密聯邦法院紀錄，在塔里歐遭控詐騙 的案件中，聯邦檢察官、聯邦調查局探員以及塔里歐辯護律師，在法庭上都曾提到塔里歐擔任臥底任務，並強調塔里歐協助執法機關起訴十多人，案件內容從毒品到賭博、人口販賣等都包括在內，請求法院從寬量刑。

36歲的塔里歐26日接受路透訪問時，否認曾擔任線民或與檢警機關合作。

當年負責塔里歐案件的前任聯邦檢察官約翰斯(Vanessa Singh Johannes)對路透證實，塔里歐的確曾與地方及聯邦機關合作，協助起訴罪犯，包括破獲邁阿密的大麻種植民宅以及藥房詐騙案。

當年身為塔里歐辯護律師的費勒爾(Jeffrey Feiler)在法庭上指出，塔里歐在許多案件裡擔任臥底線民，包括偵辦販賣類固醇(anabolic steroid)案件、處方止痛藥案件以及人口走私案件。

費勒爾在庭上指出，塔里歐協助調查人員破獲三間種植大麻的民宅，是個「貢獻良多」的線民。

國會山莊6日遭到暴徒攻擊，至少造成五人喪生，「驕傲男孩」在整起事件中扮演關鍵角色。

路透報導，國會暴動前兩天，塔里歐才剛抵達華府特區 ，就遭華府警察逮捕，後來以持有彈藥等罪名移送法辦；華府高等法院(D.C. Superior Court)下令塔里歐離開華府特區，庭訊日期則排在今年6月。

雖然塔里歐本人並未參加國會暴動，但至少五名「驕傲男孩」已遭檢方起訴。

塔里歐26日接受路透訪問時坦承，當年捲入詐騙案原本刑期為30個月，後來獲得減刑到只判16個月；但他表示，法院從寬量刑是因為辯護律師協助澄清某些疑點。