「川普彈劾保衛戰」民主黨想借刀殺人 共和黨歸隊護航

前美國總統川普將於2月9日接受參議院的「彈劾審判」。然而掌握關鍵席次、足以左右川普定罪命運的共和黨參院黨團，周三卻一反先前「切割川普」的風向，重新為了護航川普而團結。 （路透）

「民主黨使出『借刀殺人』？共和黨 發動『釜底抽薪』？」被控煽動叛亂攻擊國會山莊，而在卸任前遭眾議院彈劾 的美國前總統川普 ，將於2月9日接受參議院的「彈劾審判」。然而掌握關鍵席次、足以左右川普定罪命運的共和黨參院黨團，26日卻一反先前「切割川普」的風向，重新為了護航川普而團結，並就「彈劾卸任總統」的憲政爭議，提出了狙擊議程的「秩序問題」。

儘管共和黨的狙擊，最終仍以「55反對：45贊成」遭掌握多數黨地位的民主黨封殺；但除先前已表態挺彈劾的5名共和黨議員外，剩餘的所有共和黨人都投票反對彈劾審判的進行——簡言之，如果共和黨「挺川」重新歸隊，兩周後的彈劾審判，幾乎不可能通過參院的「67席定罪門檻」。

大選後，民主黨參議員舒默(右)成為新的參院多數黨領袖，共和黨麥康諾參議員(左)成為少數黨領袖。兩人26日達成權力共享原則，推動立法議事。(Getty Images)

保守派戰將 狙擊議程

針對川普彈劾審判的「秩序問題」，是由共和黨保守派戰將、肯塔基州參議院蘭德．保羅（Rand Paul）發起提出。保羅等「挺川派議員」主張：國會的彈劾與定罪審判機制，是美國憲法設計用於「罷免總統」或「阻止不當行使總統職權」之目的，但連任失敗的川普早已於2021年1月20日卸任總統，

「因此彈劾審判已沒有繼續進行的動機與定罪目的。」

針對川普彈劾審判的「秩序問題」，是由共和黨保守派戰將、肯塔基州參議院蘭德．保羅發起提出。 （路透）

然而保羅喊停審判的主張，卻被民主黨團與「反川」的5名共和黨參議員駁斥。像是緬因州共和黨參議員科林斯（Susan Collins）就表示：自己在徵詢多名憲法專家與律師後，確認「可以審判卸任的聯邦民選官員。」

同時，民主黨參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦強硬地表態：

「誰在那邊胡說參議院無權審判卸任官員的？此種謬論等同是給所有瀆職官員一張『無條件憲法特赦卡』，無論你犯了怎樣的彈劾重罪，只要能拗到卸任就能一身清白、全無責任？」

雖然美國歷史上，並不曾有國會「彈劾審判卸任總統」的先例，憲政程序確實有相當大的爭論空間。但支持續審的意見認為，川普涉嫌的彈劾控罪與眾議院通過彈劾案的時間，都發生在「川普總統的執政任內」，先不論定罪後的罰則該如何拿捏，光是調查「時任總統的政治責任」就已是至關重要的大是大非。因此彈劾審判會不會定罪、如何定罪是一回事，但就還原真相與追究政治責任的聽證與審判，參院確實有必要公平透明地完成後續程序。

除此之外，部份意見也以1876年美國戰爭部長威廉．貝爾納普（William W. Belknap）為例——貝爾納普在任內因涉嫌貪腐收回扣而遭國會彈劾，雖然在參議院定罪審判前辭職、舉家流亡歐洲，但國會仍認為參院有權繼續彈劾審判，唯參院最後的表決沒能通過3分之2席次的定罪門檻。全案因此被引為先例，認為「參議院確實有權...也理當繼續針對川普的審判程序。」

（路透）

保羅的「秩序問題」最終遭到參議院以55票反對：45票贊成的結果被封殺。但面對失利，保羅等共和黨挺川派卻是極為振奮。

共和黨團結 護航川普

因為在共和黨參院50席中，除了先前已表態的5名「倒川派」外，其餘45人——包括握有議程談判大權、但與川普本人翻臉的共和黨參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）——全都團結一致，認為「參院已無權定罪卸任總統」，全案因此跟本沒有必要、也無憲法授權繼續進行。

共和黨黨團的45席動員，對彈劾川普的政治議程而言，無疑是一記轉風向的政治重創。因為參議院若要通過彈劾定罪，必須取得總席次3分之2以上、至少67席的定罪贊成票。但民主黨黨團50席（副總統一般不投票）加上5名共和黨反川倒戈派，目前也只掌握55席——換句話說，如果共和黨重新團結，護航川普而不擴大跑票分裂，彈劾審判基本上不可能定罪。

「這場表決輸了還比贏了開心！」

共和黨保守派大老、為了護航川普不斷遊說同僚的南卡羅萊納參議員葛理漢（Lindsey Graham）如此表示：「看來共和黨已經重回團結，這場沒意義的政爭審判應該就只剩下跑跑程序，幾個星期後就會圓滿地被否決落幕！」

圖為握有議程談判大權、但與川普本人翻臉的共和黨參院少數黨領袖麥康諾。共和黨參院50席中，除了先前已表態的5名「倒川派」外，其餘45人都認為「參院已無權定罪卸任總統」，全案因此跟本沒有必要、也無憲法授權繼續進行。(路透)

政壇輿論大多認為，保羅與葛瑞姆等人提出的「程序問題」，是一記頗為巧妙的釜底抽薪——眾人雖然明知程序策略一定會被民主黨多數黨團封殺，但其主動施壓的動員策略，卻逼迫猶豫不決的共和黨騎牆派「提前歸隊」，除了積極壓縮定罪通過的席次機會外，亦有逆風止血、阻止黨內「反川內戰」擴大的目的。

除了5跑票 無人再跟進

目前已知跑票的5共和黨人，分別是：羅穆尼（Mitt Romney，猶他）、穆考斯基（Lisa Murkowski，阿拉斯加）、圖米（Pat Toomey ，賓州）、柯林斯（Susan Collins，緬因）與賽瑟（Ben Sasse，內布拉斯加）——但這5人早在1月13日眾議院通過彈劾案之時，就已公開支持「彈劾川普」。在他們之後，共和黨黨團雖然遭到極大的商界獻金壓力，但後續卻也不再有人跟進切割川普。

「現在共和黨人都還不敢說甚麼，等到2月9日審判開始...參議院見到了各路證人證詞與證據後，這些騎牆派必定會改變心意，確認『川普確實犯下了必被彈劾的重罪』。」至於民主黨團仍如此期待。

《華爾街日報》表示：雖然保羅與葛瑞姆的主動出招，鬆動了國會風向，但共和黨內以麥康諾為首的關鍵大老，目前仍在盤算出手機會——其一方面希望盡快處理掉黨內的「川派影響力」，但又不希望因此讓共和黨內戰擴大、反讓剛剛完全執政的民主黨漁翁得利。

另一方面，目前一族全都搬回佛羅里達州休息的川普一家，目前也正全速籌組「辯護律師團」以面對兩周後開始的參院審判。但根據Fox News的說法，川普團隊的辯護募集並不順利，因為大型律師事務所都對爭議的川普案避之唯恐不及；而與川普關係密切也高調求戰的前紐約市長朱利安尼則「勝率不佳」，且他本人也在國會被攻陷事件中登台發出煽動言論，算是事件涉案人之一，因此不具備為川普辯護的條件。