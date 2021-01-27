新變種病毒株 傳染特性、疫苗效力比一比

丹麥Aalborg大學研究員正努力瞭解丹麥新變異種L452與英國變種病毒B.1.1.7的差異。(路透)

新冠病毒持續變種，目前已知就有數千種變種，但最先在英國 、南非和巴西等國發現的變種病毒 株具高傳染性，令人擔心疫苗 可能更難對其發揮效用；以下為幾種新冠變種病毒介紹。

1. 巴西變種病毒(P.1) ／減弱疫苗性

基因配對發現該病毒株最早去年7月現蹤於巴西，主要集中在里約熱內盧；日本研究人員今年1月初從巴西遊客身上發現該病毒株。目前巴西、祕魯、德國、南韓和日本等地均出現確診案例，明尼蘇達州25日也宣布美國首例。

巴西病毒株有數十種變異，有些出現在病毒表面可與細胞連接的棘蛋白(spike protein)；有鑑於此，科學家認為此病毒株可能更具傳播力。部分初步證據發現，抗體可能無法辨識P.1變種病毒，可能使人重複感染。

目前無強力證據說明新冠疫苗對P.1病毒株無效，但科學家認為該病毒可躲開抗體辨識，可能影響疫苗效能。

2. 英國變種病毒(B.1.1.7) ／更強傳染力

去年9月首在英國發現，尤其是倫敦和肯特郡(Kent)附近，有時被稱作肯特病毒株；此病毒株在英國、丹麥和愛爾蘭迅速傳播。美國等多國均出現此病毒變種，聯邦疾病防治中心(CDC)預測，美國很快將以此病毒株為主。

英國變種病毒有更強的傳染力，英國首相強生(Boris Johnson)1月表示，此病毒株可能更致命。多數科學研究、輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)表示，疫苗對此變種病毒依舊有效。

3. 南非變種病毒(501Y.V2) ／影響年輕人

最早於去年10月現蹤南非，並在12月公布，南非衛生部長表示，南非病毒株對年輕人影響力大於原病毒株。目前此變種病毒已出現在20多個國家，包括加拿大、澳洲等，但美國仍未見到。

南非變種病毒似乎有更高傳染力，但無證據指出其會更致命；此病毒株可能減弱疫苗的效能。

4. 丹麥變種病毒(L452R) ／具抗疫苗性

去年3月首在丹麥發現，目前在加州南北部和多州傳播。目前不清楚此病毒株是否更具傳染力或致命力，部分科學家認為此病毒株可能更具抗疫苗性。

5. 原變種病毒(D614G) ／常見病毒株

去年1月首在中國出現，並迅速傳播到紐約市和歐洲，科學家簡稱為「G」的病毒株相當常見，5萬個基因組中有70%為此病毒株。

部分科學家認為，這種病毒變種比原病毒株更具傳染力，因為其有四到五倍的表面棘蛋白，更容易抓住感染細胞；輝瑞和莫德納疫苗實驗中有95%效能。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)