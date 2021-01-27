我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

新變種病毒株 傳染特性、疫苗效力比一比

編譯郭宣含／綜合26日電
丹麥Aalborg大學研究員正努力瞭解丹麥新變異種L452與英國變種病毒B.1.1.7的差異。(路透)
丹麥Aalborg大學研究員正努力瞭解丹麥新變異種L452與英國變種病毒B.1.1.7的差異。(路透)

新冠病毒持續變種，目前已知就有數千種變種，但最先在英國、南非和巴西等國發現的變種病毒株具高傳染性，令人擔心疫苗可能更難對其發揮效用；以下為幾種新冠變種病毒介紹。

1. 巴西變種病毒(P.1) ／減弱疫苗性

基因配對發現該病毒株最早去年7月現蹤於巴西，主要集中在里約熱內盧；日本研究人員今年1月初從巴西遊客身上發現該病毒株。目前巴西、祕魯、德國、南韓和日本等地均出現確診案例，明尼蘇達州25日也宣布美國首例。

巴西病毒株有數十種變異，有些出現在病毒表面可與細胞連接的棘蛋白(spike protein)；有鑑於此，科學家認為此病毒株可能更具傳播力。部分初步證據發現，抗體可能無法辨識P.1變種病毒，可能使人重複感染。

目前無強力證據說明新冠疫苗對P.1病毒株無效，但科學家認為該病毒可躲開抗體辨識，可能影響疫苗效能。

2. 英國變種病毒(B.1.1.7) ／更強傳染力

去年9月首在英國發現，尤其是倫敦和肯特郡(Kent)附近，有時被稱作肯特病毒株；此病毒株在英國、丹麥和愛爾蘭迅速傳播。美國等多國均出現此病毒變種，聯邦疾病防治中心(CDC)預測，美國很快將以此病毒株為主。

英國變種病毒有更強的傳染力，英國首相強生(Boris Johnson)1月表示，此病毒株可能更致命。多數科學研究、輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)表示，疫苗對此變種病毒依舊有效。

3. 南非變種病毒(501Y.V2) ／影響年輕人

最早於去年10月現蹤南非，並在12月公布，南非衛生部長表示，南非病毒株對年輕人影響力大於原病毒株。目前此變種病毒已出現在20多個國家，包括加拿大、澳洲等，但美國仍未見到。

南非變種病毒似乎有更高傳染力，但無證據指出其會更致命；此病毒株可能減弱疫苗的效能。

4. 丹麥變種病毒(L452R) ／具抗疫苗性

去年3月首在丹麥發現，目前在加州南北部和多州傳播。目前不清楚此病毒株是否更具傳染力或致命力，部分科學家認為此病毒株可能更具抗疫苗性。

5. 原變種病毒(D614G) ／常見病毒株

去年1月首在中國出現，並迅速傳播到紐約市和歐洲，科學家簡稱為「G」的病毒株相當常見，5萬個基因組中有70%為此病毒株。

部分科學家認為，這種病毒變種比原病毒株更具傳染力，因為其有四到五倍的表面棘蛋白，更容易抓住感染細胞；輝瑞和莫德納疫苗實驗中有95%效能。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

變種病毒 疫苗 英國

上一則

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

下一則

新變種病毒傳染力增 威脅拜登抗疫計畫

延伸閱讀

美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產

美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產
美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產

美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產
數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種
數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

2021-01-26 03:00
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政令 朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日在就職典禮上與麥康諾寒喧。(Getty Images)

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

2021-01-21 22:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關