新變種病毒傳染力增 威脅拜登抗疫計畫

新冠病毒不斷傳出新的變種，挑戰科學家，也讓拜登新政府的防疫計畫更困難。(Getty Images)

拜登 政府急於避免新的新冠變種病毒 入境美國，科學家擔心新變種病毒很能有更高傳染力，而且先前針對舊有病毒株的新冠疫苗 可能效力不足；聯邦政府採取一連串防疫行動，以免疫情在拜登上任第一年持續下去。

聯邦政府早已和莫德納(Moderna)合作，追加研發針對首在英國和南非發現的新冠病毒疫苗；拜登總統25日宣布多國旅客入境禁令，防堵新病毒株入境美國。

拜登競選時主張要加速控制疫情，不過他上任後表示，他的防疫團隊面臨種種困難，並警告健康與物流挑戰恐接踵而至。

英國政府科學顧問日前報告已指出，英國變種病毒可能比原有的病毒株更為致命；針對南非變種病毒的初步研究顯示，這種病毒株可能降低現有疫苗的有效性，恐使疫情更為緊迫。

莫德納新冠疫苗針對舊病毒株的效能逼近95%，但初步研究顯示，這些疫苗對於南非變種病毒的效能降低。莫德納執行長25日宣布，公司出於謹慎，將展開針對新變種病毒追加疫苗的人體試驗。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，聯邦政府持續與藥廠溝通，以便在有需要時可以迅速調整疫苗；「南非病毒株稍微比較麻煩，似乎會使單株抗體(monoclonal antibody)的效能減弱，令人憂心。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗顧問歐費特(Paul Offit)表示可迅速追加疫苗，進行兩階段人體試驗，但是要找到數萬人進行第三階試驗則不夠實際。

白宮發言人表示，除了防疫因應團隊，白宮也交派任務給聯邦疾病防治中心(CDC)一組團隊，負責監控新變種病毒與新病毒株的相關實驗等。

聯邦政府也宣布針對多國旅客入境美國禁令；約翰霍普金斯健康中心醫師透納(Eric Toner)表示，此舉能夠減緩疫情擴散，並為美國爭取到一些時間。