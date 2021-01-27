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CDC：面對面上課病毒傳染案例少 應減少摔跤等室內運動

記者胡玉立／綜合報導

聯邦疾病防治中心(CDC)26日發表研究報告指出，學校師生親自到校面對面上課，很少出現新冠病毒傳播，尤其是在戴口罩和保持社交距離情況下。但部分室內運動導致感染，若學校想確保安全運作，應限制這些室內運動。

CDC審查國內外研究數據發現，學校病毒傳播經歷，與療養院和高密度工作場所迅速傳播病毒的情況有別。三位CDC研究人員在美國醫學會雜誌(JAMA)網站發表文章表示，「秋季學期的大量可得證據讓人放心；幾乎沒有證據顯示，學校曾顯著增加社區傳播。」

拜登總統上任後，將恢復親自學習列為與疫情相關的首要任務之一。但學校是否應該重開、如何重開，許多學區仍在爭辯中。

CDC另一項26日發布的新研究針對威斯康辛州郊區17所小學及幼稚園發現，191個確診病例中，只有7例是學校傳播引起。研究指出，這些學校教職員和師生幾乎始終戴著口罩。

JAMA報告主要作者、CDC州和地方衛生部門疫情小組負責人霍寧(Margaret Honein)說，「研究結論顯示，採取適當預防措施，可使學校和教育環境中的傳播率，保持在較低水平。」

霍寧還表示，即使在感染率很高的地方，也沒有證據顯示學校會以比一般社區更高的速度傳播病毒，「只要做好良善預防措施，就可安全重新開放並繼續開放更多學校。」

CDC特別建議，校方應要求人人戴口罩、保持六呎距離，保持同一學生群體以控制遇到暴露情況時須隔離的人數。此外，CDC還建議進行篩檢以鑑定無症狀感染者，並增加空氣流通。

研究人員並提到，他們特別關注室內運動和其他做不到保持距離和戴口罩的課外活動。報告指出，摔跤，就是一項不能保持距離、無法安全地戴口罩的活動。

CDC 疫情 聯邦疾病防治中心

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