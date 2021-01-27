全美逾2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」

全美極缺新冠疫苗，聯邦承諾將加速增加供應。圖為在紐約市布魯克林區的居民23日接受疫苗注射。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)26日公布數據顯示，全美已有超過2350萬人接種疫苗 ；拜登 政府已動用「國防生產法」(Defense Production Act)加速生產疫苗，莫德納(Moderna)3月前能供應1億劑，6月前達2億劑；輝瑞(Pfizer)5月底前可供應2億劑疫苗，較原定計畫快兩個月；嬌生(Johnson & Johnson)則預計6月底前供應1億劑疫苗。

CDC報告指出，全美至少2354萬994人已接種疫苗，占目前配發4439萬4075劑疫苗中的約53%；近2000萬人已接種一劑，其中約350萬人完成兩劑接種程序。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)26日表示，拜登政府已啟動國防生產法，增加疫苗供給，這是拜登上周就任24小時內簽署行政命令的一環。

就在全美約7.1%人口已接種疫苗，且當局調高每日疫苗接種標準至150萬人，盼能讓所有人在春季前接種一劑疫苗之際；莫德納26日證實，3月前能供應美國 1億劑疫苗，6月前達2億劑。

莫德納的疫苗供給足以讓1億人免疫，相當於全美三分之一人口；美國新冠疫苗目前僅有兩家藥廠取得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權與供應，分別是莫德納和輝瑞。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)26日表示，5月底前可供應2億劑疫苗，較原定的7月底排程提早兩個月，因為輝瑞和夥伴BioNTech更改疫苗藥瓶的標籤，讓健康照護員可利用特殊針筒汲取更多劑量的疫苗；25日起，每瓶疫苗藥瓶可抽取六劑，讓更多人得以接種。

博爾拉說，輝瑞今年第一季將配送1億2000萬劑疫苗，比原本承諾的數量多出2000萬劑。

美國另兩支候選新冠疫苗分別由嬌生和阿斯特捷利康(AstraZeneca)研製，目前仍待藥廠向FDA提出緊急使用授權申請；嬌生預定2月提出申請，阿斯特捷利康可能要等到4月。

嬌生26日表示，第三階段人體試驗的結果最快將在下周完成，未來幾周將提出緊急使用授權申請，若經FDA批准，6月底前可望達成在美國供應1億劑疫苗的目標。

若嬌生的疫苗順利，全美可望在6月底前讓2億5000萬名成人接種新冠疫苗。