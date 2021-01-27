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拜登加購2億疫苗 秋初全美接種…紐時：輝瑞、莫德納無法增產

記者張文馨／華盛頓報導

全球新冠肺炎確診人數26日突破1億例，為加速疫苗普及，拜登總統拜登26日宣布，美國將自輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)公司，分別追加購買1億劑的新冠疫苗，讓全美採購疫苗總數由4億劑增至6億劑，計畫在夏末秋初前供應3億人接種；此外，下周起美國每周配發疫苗數量，要由現在的860萬劑成長到至少1000萬劑。

全美人口截至去年初推估約為3億3100萬人，若拜登計畫順利，今年秋天前絕大多數美國人都能完成接種，美國的接種率將大幅超前；但紐約時報報導，輝瑞和莫德納的產量都已滿載，能不能接下拜登最新的訂單準時交貨，恐成問題。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球確診新冠肺炎人數在26日突破1億人，死亡人數超過215萬人；美國雙雙居冠，超過2542.4萬人確診、42.4萬人死亡。

以確診人數排序，印度1067.6萬人確診居次，巴西893.3萬排第三；死亡人數統計，則巴西以21.8萬餘人排第二，印度15.3萬人死亡排第三。

英國的新冠肺炎死亡人數26日達到10.3萬人，為歐洲第一，確診人數累計為370.2萬人。

拜登說，期待很快能敲定這起採購計畫，這將讓3億名美國民眾完成接種(指接種2劑以產生病毒抵抗力)，擊退疫情大流行；他也提到，在新政府上任100天內施打1億劑疫苗，是起點不是目標終點。

拜登並未說明購買2億劑疫苗要花多少錢、預算何來，目前拜登政府提出的1.9兆美元新冠紓困方案還卡在國會，進度難料。

拜登表示，除了增加購買數量，也要強化各州等地方政府的疫苗分配與貯存透明度；他已經援引國防生產法，購買包含注射器在內所需的防疫物資。

根據媒體報導，當聯邦政府加速推動疫苗接種計畫時，各州公衛官員陸續回報，許多地區的疫苗存量，剩下不到一周。

華爾街日報引述資深官員說法表示，即便疫苗加速普及仍供不應求，事實上還要數月才能讓美國人可自由接種疫苗。

紐約時報報導，即便拜登援引國防生產法要加速生產疫苗，實際上短期內能做的有限；聯邦公衛官員和疫苗公司領導階層都承認，因為生產力不足，4月前要提高疫苗產量有困難。

紐時報導，輝瑞去年夏天就答應在今年3月底前提供1億劑疫苗給美國，上個月又答應川普政府在6月底前提供7000萬劑、7月底前提供3000萬劑；現在拜登政府又下1億劑的訂單，要求秋天前交貨。

紐時報導，在輝瑞與美國政府的合約中曾提到，政府要求加購疫苗，輝瑞可適度拒絕。

至於莫德納，紐時引述知情人士說法指，看不出莫德納有辦法在今年第一季交出比預定更多的疫苗。

截至26日，CDC統計美國已施打2354萬劑疫苗，超過348萬人完成接種(兩劑)。

根據位於英國牛津大學的統計組織our world in data，目前全球疫苗接種率最高的是以色列(46.7%)、阿拉伯聯合大公國(27.1%)和英國(10.8%)，美國接種率為7.1%，中國為1%。

以接種總數來看，全球接種數為6916萬劑，亞洲與北美接近2500萬劑，歐洲約1826萬劑。

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