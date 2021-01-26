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撤回川普跨性別從軍禁令 拜登：盼軍中更包容

編譯林梅婕／綜合25日電
拜登總統簽署行政令，放寬軍中女性官兵留髮結辮的新規定。現行女性官兵必須把頭髮盤整束髻，有礙健康。(Getty Images)
拜登總統簽署行政令，放寬軍中女性官兵留髮結辮的新規定。現行女性官兵必須把頭髮盤整束髻，有礙健康。(Getty Images)

拜登總統25日正式簽署行政命令，推翻前總統川普禁止跨性別者從軍的規定，行政令表明軍中也應更包容，才會更強大；另外，軍方也宣布，將放寬空軍與太空軍服役女性梳髮的規定。

拜登於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後表示：「要讓所有符合資格的公民，享有為國服務的權利。」

行政命令中也寫道：「當美國更有包容性的時候，我們的國家和家園才會強大，軍中亦是如此。讓所有符合資格的人都能為國付出，才是對我們的國軍和國家更好，包容是最有效的力量。簡言之，這是對的事，也是國家的利益。」

陪同簽署的首位非裔國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)先前已表示：「我支持總統的任何計畫，包括推翻川普這項禁令，如果你符合替國家服務的資格，而且你有能力維持國家對你的要求，你就有權為國家服務。」

來源：CBS 17 YouTub頻道

在前總統歐巴馬執政前，跨性別者都可能遭到軍隊剔除；前國防部部長卡特(Ash Carter)於2016年宣布，允許已在軍中服役的跨性別者繼續服役，原定2017年1月1日開放跨性別者參加入伍招募。

然而，川普政府執政期間卻推遲這項規定，並要求進行更多有關跨性別者從軍可能造成影響的研究；川普甚至曾在推特上發文表示，政府不會接受跨性別者以「任何身分」服役。

空軍將放寬女性梳髮規定

另外，軍方也宣布，2月開始空軍與太空軍的女性成員可不用固定梳綁包頭，可選擇綁成兩條辮子或低馬尾，但頭髮長度不可超過短袖制服的袖口下線；劉海的長度也延長到可碰觸眉毛的位置，但不可遮住眼睛。

根據目前的規定，若頭髮長度超過頸部就必須紮成包頭，但有資深空軍女性成員表示，長期梳綁包頭容易導致頭痛和掉髮等問題。

新規定女性官兵可留長髮束辮，長度也有限制。(空軍網站)
新規定女性官兵可留長髮束辮，長度也有限制。(空軍網站)

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