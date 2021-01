簽反歧視行政命令 拜登遭批「抺煞女性」

拜登 總統日前簽署的一項反歧視 行政命令,目的是「防止和打擊基於性別認同或性取向的歧視」,但部分人士認為,此行政命令強迫學校將跨性別運動員納入女童體育項目,已引發反彈;批評者指責拜登「抹煞女性」,此令讓跨性別的「生物男性」可以女性身分出賽,將為女子運動新添「玻璃天花板」。

這項行政命令指出,「兒童的學習不該擔心自己是否會被拒絕進入洗手間、更衣室或參與學校運動。」拜登稱此項反歧視政策,根植於反歧視法律,並符合最高法院2020年裁決:「禁止基於某人性別認同的歧視」。

此令甫出,網路上即掀起風浪。部分人士抨擊該命令不利於順性別女孩,指責拜登「抹煞女性」、強加「新的玻璃天花板」;不久之後,#BidenErasedWomen標籤,開始在推特流傳。還有人猜測,以後要是公立學校 不允許跨性別運動員參加女子體育比賽,就會拿不到經費。

美國猶太國家安全研究所(Jewish Institute for National Security of America)戴維森(Erielle Davidson)推文寫道:「女子體育運動的悲傷之日;由於新的拜登行政命令,女性必須冒著受傷和失去頭銜的危險,與生物男性競爭。別告訴我這是『支持女性』。」

This is incorrect. It removed protections for women by making federal funding contingent on allowing men to join their teams. https://t.co/SQOHUfhadn