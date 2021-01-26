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簽反歧視行政命令 拜登遭批「抺煞女性」

記者胡玉立／綜合報導
康乃狄克州跨性別高中生泰瑞‧米勒(左二)，在女子田徑比賽中屢次奪冠，引發許多人批評比賽不公平。(美聯社)
康乃狄克州跨性別高中生泰瑞‧米勒(左二)，在女子田徑比賽中屢次奪冠，引發許多人批評比賽不公平。(美聯社)

拜登總統日前簽署的一項反歧視行政命令，目的是「防止和打擊基於性別認同或性取向的歧視」，但部分人士認為，此行政命令強迫學校將跨性別運動員納入女童體育項目，已引發反彈；批評者指責拜登「抹煞女性」，此令讓跨性別的「生物男性」可以女性身分出賽，將為女子運動新添「玻璃天花板」。

這項行政命令指出，「兒童的學習不該擔心自己是否會被拒絕進入洗手間、更衣室或參與學校運動。」拜登稱此項反歧視政策，根植於反歧視法律，並符合最高法院2020年裁決：「禁止基於某人性別認同的歧視」。

此令甫出，網路上即掀起風浪。部分人士抨擊該命令不利於順性別女孩，指責拜登「抹煞女性」、強加「新的玻璃天花板」；不久之後，＃BidenErasedWomen標籤，開始在推特流傳。還有人猜測，以後要是公立學校不允許跨性別運動員參加女子體育比賽，就會拿不到經費。

美國猶太國家安全研究所(Jewish Institute for National Security of America)戴維森(Erielle Davidson)推文寫道：「女子體育運動的悲傷之日；由於新的拜登行政命令，女性必須冒著受傷和失去頭銜的危險，與生物男性競爭。別告訴我這是『支持女性』。」

不過，許多LGBT維權人士則讚揚這項行政命令，認為拜登兌現建立更包容國家的諾言。

跨性別運動員與順性別同齡人一起參加體育比賽，近年已成為爭議話題；例如康乃狄克州跨性別高中生泰瑞‧米勒(Terery Miller)，在女子田徑比賽中屢次奪冠，引發許多人批評比賽不公平。

川普政府反對將跨性別女運動員納入女子體育項目，並威脅若不從將收回經費；2020年3月，愛達荷州成為全美第一個禁止自認為女性的跨性別學生，參加公立學校女子隊比賽。

目前，全美有16個州制定「有助於促進跨性別和非二元性別學生充分融入高中體育運動的友好政策」。

拜登 歧視 公立學校

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