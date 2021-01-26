我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

司法部官員企圖「推翻大選結果」？督察長展開調查

記者顏伶如／綜合報導

司法部是否有現任或前任官員企圖推翻2020年大選結果？如今司法部監督單位已經展開調查。

紐約時報上周報導，司法部律師出身、2020年9月出任司法部民事司(Civil Division)代理司長的克拉克(Jeffrey Clark)，曾對其他司法部高層官員施壓，要求官員公開散布選舉陰謀論，製造社會大眾對於選舉人團投票結果的懷疑。

報導指出，由於司法部官員拒絕配合克拉克，前總統川普一度考慮將代理部長司法部長羅森(Jeffrey Rosen)撤職，改由克拉克出任代理司法部長，以便落實川普推翻選舉結果的計畫。

司法部督察長(inspector general)霍洛維茨(Michael Horowitz)25日宣布，已經針對司法部是否有任何前任或現任官員參與更改2020大選結果的不當圖謀展開調查。

霍洛維茨表示，由於其他機構並不在權限範圍之內，這波調查行動將只針對司法部內部，要向社會大眾保證，這起事件已經開始受到檢視。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)23日公開呼籲霍洛維茨，應調查司法部內部官員是否涉嫌參與推翻選舉，「川普的司法部高層官員竟然密謀推翻選民的決定，非常荒謬。」

本月稍早，霍洛維茨也對川普政府是否對喬治亞州北區美國聯邦檢察官朴秉(Byung J. Pak，音譯)不當施壓，導致朴秉在不願配合推翻喬州選舉結果，也不願散布選舉陰謀論之下辭職。

另一方面，參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)周末期間指出，已針對包括克拉克在內的官員展開調查。

參院司法委員會民主黨資深成員、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)已發函司法部指出，將負責調查川普與克拉克，利用司法部，「圖謀川普企圖顛覆2020年大選結果的相關情事」。

司法部 川普 參院

上一則

簽反歧視行政命令 拜登遭批「抺煞女性」

下一則

新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險

延伸閱讀

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪
川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
聯邦最高薪！佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多

聯邦最高薪！佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多

熱門新聞

投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難