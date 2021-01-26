司法部官員企圖「推翻大選結果」？督察長展開調查

司法部 是否有現任或前任官員企圖推翻2020年大選結果？如今司法部監督單位已經展開調查。

紐約時報上周報導，司法部律師出身、2020年9月出任司法部民事司(Civil Division)代理司長的克拉克(Jeffrey Clark)，曾對其他司法部高層官員施壓，要求官員公開散布選舉陰謀論，製造社會大眾對於選舉人團投票結果的懷疑。

報導指出，由於司法部官員拒絕配合克拉克，前總統川普 一度考慮將代理部長司法部長羅森(Jeffrey Rosen)撤職，改由克拉克出任代理司法部長，以便落實川普推翻選舉結果的計畫。

司法部督察長(inspector general)霍洛維茨(Michael Horowitz)25日宣布，已經針對司法部是否有任何前任或現任官員參與更改2020大選結果的不當圖謀展開調查。

霍洛維茨表示，由於其他機構並不在權限範圍之內，這波調查行動將只針對司法部內部，要向社會大眾保證，這起事件已經開始受到檢視。

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)23日公開呼籲霍洛維茨，應調查司法部內部官員是否涉嫌參與推翻選舉，「川普的司法部高層官員竟然密謀推翻選民的決定，非常荒謬。」

本月稍早，霍洛維茨也對川普政府是否對喬治亞州北區美國聯邦檢察官朴秉(Byung J. Pak，音譯)不當施壓，導致朴秉在不願配合推翻喬州選舉結果，也不願散布選舉陰謀論之下辭職。

另一方面，參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)周末期間指出，已針對包括克拉克在內的官員展開調查。

參院司法委員會民主黨資深成員、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)已發函司法部指出，將負責調查川普與克拉克，利用司法部，「圖謀川普企圖顛覆2020年大選結果的相關情事」。